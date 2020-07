40 prosent av skadene på elsparkesykkel skjer under ruspåvirkelse

De fleste skadene registreres i helgen, ifølge rapport, og antall skader er doblet siden fjoråret.

40 prosent av de som skader seg på elsparkesykkel i Oslo er ruspåvirket. Det viser en rapport publisert av Oslo skadelegevakt fredag, ifølge Aftenposten.

Mange er ruspåvirket, og de fleste skadene skjer i helgen og mellom 23 og 01 på natten.

Også VG har omtalt rapporten.

– Det er ikke ofte vi gir råd eller mener noe om sånne ting, men i dette tilfellet syns vi tallene taler for hva man burde gjøre. 50 prosent av skadene i juni skjedde nattetid i alkoholpåvirket tilstand. Det er mye, sier overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, til VG.

Han foreslår blant annet å stenge syklene mellom 23.00 og 06.00 på morgenen.

Også Finn Erik Grønli, fungerende leder for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt, mener noe må gjøres, forteller han til Aftenposten.

– Alle har krav på å føle trygghet når man ferdes ute i byen. Uansett hvem man er, sier han til avisen.

Kritikk

Elsparkesyklene gjorde sine inntog i hovedstaden i 2018. Siden da har de blitt populære, men også heftig debattert.

Blant annet har Norges blindeforbund gått ut og krevd at det tas grep, etter at de hadde fått flere meldinger om at blinde og svaksynte var blitt kjørt ned av førere på elektriske sparkesykler.

Flere har også reagert på at sparkesyklene kan parkeres hvor som helst, og kalt det forsøpling.

Dobbelt så mange skadde

Antall skader er dessuten doblet siden ifjor, ifølge NTB, da 815 oppsøkte legevakten etter å ha skadd seg på elsparkesykkelen.

Videre i rapporten kommer det frem at 97 prosent av de skadde ikke brukte hjelm. De som må på legevakten med skadene, skader seg oftest i hodet. De fleste skadene skjer på bilvei med blandet trafikk, eller på fortau.

63 prosent av de skadde var menn, og gjennomsnittsalderen var 30 år.

15.000 i bot

Promillekjøring på sparkesykkel kan dessuten bli dyrt. I starten av juli fikk en mann i Bergen en bot på 15.000 kroner etterat han skal ha kjørt inn i en parkert bil i beruset tilstand.

– Utleie av elektriske sparkesykler er et nytt fenomen i bybildet i Bergen sentrum. Politiet ønsker å gjøre innbyggerne oppmerksomme på høyt farepotensiale ved bruk av el-sparkesykler i kombinasjon med promille, skrev Vest politidistrikt i en pressemelding tidligere i juli, der de blant annet minner om at kjøring i beruset tilstand er ulovlig.

