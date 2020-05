40.000 biler i døgnet passerte gjennom boligstrøket, så endret én ting alt. Bør det skje flere steder?

Full krangel om det skal brukes milliarder i Oslo til veier eller kollektivtrafikk.

GALGEBERG (Nettavisen): På 90-tallet var det daværende transportbyråd Raymond Johansen som innviet den fysiske veibommen i Strømsveien på Vålerenga i Oslo.

Strømsveien hadde vært en hovedfartsåre gjennom Oslo i lang tid, men etableringen av Vålerenga-tunnelen gjorde at store mengder trafikk på E6 kunne geleides under bakken.

Fotosammenligning av Strømsveien: Magnus Blaker (mai 2020) og Svein E. Furulund/Vålerenga Historielag (desember 1983)

Store veiprosjekter er lagt i tunnel over hele byen. Den nåværende byrådsleder Raymond Johansen har i varme ordelag snakket om hvordan det å legge bilveiene under bakken og gir plass til folk, butikker og byliv i byen, har «gjort Oslo til Oslo».

- Vi har fått Operaen, Sørenga. Vi får Deichman og Munchmuseet. Vi har fjerna trafikken på Rådhusplassen, og har åpnet sjøen for Oslos befolkning, sa Johansen til Dagsavisen da han angrep bompengepartiet for å ville sette en stopper for bompenger, som har drevet frem denne byutviklingen.

Strømsveien var en gang E6 og en av Oslos mest trafikkerte gater, men på slutten av 80-tallet ble det bygget tunnel under Vålerenga. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Skal det fortsette?

Men støtten til å legge flere veier i tunnel er nå borte fra byrådet i Oslo, som ønsker å pløye alle bompengene inn i kollektivtrafikken.

Det er for tiden fastlåste forhandlinger om Oslopakke 3, som kan strande permanent tirsdag denne uken. Det er nemlig betydelig flere prosjekter innlemmet i totalpakke Oslopakke 3, enn det er penger til å bygge. Enten må noe kuttes, eller så må mer penger til.

Noen av de største stridstemaene er nye tunneler på Røa, Ryen/Manglerud, Furuset og på E18 i Asker og Bærum. Byrådet har sagt bastant nei til både ny E18 og E6 Oslo Øst, og prosjekter som Røa-tunnelen blir stadig utsatt og forsøkt stoppet.

Røa-tunnelen er ment å hindre lange køer i Sørkedalsveien som følge av den lave kapasiteten gjennom Røa-krysset. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Menneskefiendtlig

Det ble høy temperatur da Oslo bystyre debatterte høringsinnspill til Nasjonal transportplan nylig. Høyres Nicolai Øyen Langfeldt påpekte at byrådet har undertegnet en avtale om at prosjektene som kommunen nå er mot, skal bygges.

- Jeg må bare minne om hva alle veitunnelene representantene ramset opp har betydd. Det har betydd massivt økt biltrafikk. Det har vært positivt å frigjøre plass noen steder, men det store bildet er at det er ført til en menneskefiendtlig veispagetti med veitunneler og motorveier som har gjort at bilparken i Oslo og Akershus har eksplodert som følge av dette og tilsvarer nå hele Norges bilpark i 1968, sa MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav på møtet.

MDGs gruppeleder Sirin Stav. Foto: Ole Christian Klamas

- Nettopp dette som har gjort Vålerenga til et hyggelig sted

Uttalelsen får Langfeldt til å reagere, og benytter nettopp endringen av Galgeberg som et eksempel på hva tunneler kan føre til:

- For 30 år siden dundret det gjennom 40.000 biler her i døgnet. Nå er situasjonen litt annerledes fordi man har klart å flytte trafikken under bakken, sier Langfeldt til Nettavisen.

Han påpeker at Strømsveien tidligere har blitt omtalt som en «Berlinmur» mellom Vålerenga og Kampen.

Bystyrerepresentant Nicolai Øyen Langfeldt sitter i Oslopakke 3-forhandlingene for Oslo Høyre. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Når MDG- og Ap-byrådet mener at det å flytte trafikken under bakken, som man har gjort her på Vålerenga, er menneskefiendtlig, så lurer jeg litt på hvor mange av folka som bor her de har pratet med. Det er nettopp det at man har fjernet trafikken som gikk her i Strømsveien og lagt den under bakken som har har gjort Vålerenga et hyggelig sted å bo, og det er nøyaktig det vi ønsker å gjøre andre steder i byen, som på Furuset, Manglerud og Røa, sier Langfeldt.

- Vi må bedre situasjonen, men ikke forverre de samme problemene over hele byen

Argumentene overbeviser ikke Hellvin Stav:

- Det er typisk Høyre å tviholde på 40 år gamle idéer som ikke lenger fungerer, som sementerer og forstørrer trafikkproblemene i byen, og som gjør det enda vanskeligere å kutte utslipp og sikre god og trygg fremkommelighet, sier hun.

- Det åpenbart ingen som ønsker seg tilbake til trafikken slik den var i Strømsveien, men trafikken var et problem i utgangspunktet nettopp fordi man i mange tiår har prioritert å bygge motorveier framfor kollektiv, sykkelveier og gode gangforbindelser. Vi må bedre situasjonen til de som bor langs sterkt trafikkerte veier, men vi kan ikke gjøre det ved å forverre de samme problemene i hele byen. Vi må ta problemet ved roten, ikke bare lempe det videre og forstørre det, sier hun.

Hun viser blant annet til at det å legge Ring 3 i tunnel ved Løren ikke har skapt masse frie grøntområder i stedet for vei. I tillegg påpeker hun at tunneler er sårbare for trafikkavvikling.

- Veitunneler i byer øker per definisjon veikapasiteten fordi det krever avlastningsveier oppå. Derfor har det vært faglig frarådet av trafikkforskere siden 60 tallet. Selv regjeringens egne fagetat har advart mot dette i møte med samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre og transportkomiteen på Stortinget, sier hun.

PS! Både kollektivtrafikken og veitunneler har for tiden litt vanskelige tider. Vålerenga-tunnelen påbegynner i disse dager et åtte måneder langt rehabiliteringsprosjekt med bare halv kapasitet, som er ventet å føre til køkaos i Oslo. Samtidig har korona-situasjonen gjort at kapasiteten på kollektivtrafikken er kraftig redusert og er hovedårsaken til at anbefalingen om hjemmekontor ikke er opphevet i hovedstaden.

