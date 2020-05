42 nordmenn med i internasjonalt massesøksmål mot Østerrike

Etter det massive utbruddet av koronavirus blant skiturister i delstaten Tirol i Østerrike, har nå 5.380 personer fra 45 land har gått sammen i et søksmål.

42 nordmenn er blant dem som har meldt seg til søksmålet mot myndighetene i Østerrike på grunn av håndteringen av koronautbruddet i skibyen Ischgl, skriver VG.

Det er den østerrikske forbrukerorganisasjonen Verbraucherschutzverein (VSV) som organiserer søksmålet, og som tidligere har oppfordret skiturister til å melde seg.

Blant de saksøkte er delstaten Tirol, lokale helsemyndigheter, guvernør Günther Platter, borgermestrene i Ischgl og Sölden, samt private bedrifter tilknyttet skiturist-næringen. Deriblant den mye omtalte baren Kitzloch i Ischgl.

Smittet på vinterferie

Mange nordmenn tilbragte vinterferien på skiferie i Østerrike , og tok med seg koronasmitte tilbake til Norge. Flere av skistedene i landet, deriblant Ischgl, var blant hovedkildene til spredningen av koronaviruset i Norge.

- Vi har de siste dagene sett at det er stadig flere smittede som nylig har kommet hjem fra skisteder i Østerrike. Vi anbefaler derfor at alle som får luftveissymptomer etter å ha kommet hjem fra disse områdene, ringer fastlege eller legevakt slik at testing kan vurderes, sa områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til NTB, 8. mars.

Ischgl, som ligger i Tirol, blir regnet blant hovedkildene til spredningen av koronaviruset i Norge. Totalt er det 696 påviste smittetilfeller i Norge som kan spores tilbake til Østerrike.

