42.000 helsearbeidere er født i utlandet: «Lær deg svensk om du skal jobbe med eldre»

Sverigedemokraterna krever at alle som skal jobbe med eldre lærer seg svensk.

Ifølge Svenska Dagbladet jobber det i dag over 40.000 personer innenfor helsevesenet i Sverige som er født i utlandet.

Avisen skriver at språkutfordringer innebærer en risiko for de eldre.

- Det fantes særskilte utfordringer med å få ut informasjon til medarbeidere ettersom det var vanskelig å forstå på grunn av språkutfordringer, uttalte Anna Karin Nyqvist, enhetssjef på Ivo, en svensk tilsynsmyndighet innenfor helsevesenet, til avisen i forrige uke.

42.000 er født i utlandet

SvD skriver at av de rundt 150.000 helsearbeiderne i Sverige, så er ca. 42.000 av dem født i utlandet.

De skriver at det svenske språket er kommet i fokus under koronaepidemien, og at helsepersonell som ikke kan kommunisere eller forstår svensk godt nok i samtaler med eldre utgjør en risikofaktor, ifølge en utredning fra Ivo.

- Vi kan ikke ha personale som ser tidligere tegn på slag uten å kunne kommunisere dette til de eldre, sier riksdagsmedlem Ann-Christine From Utterstedt i Sverigedemokraterna til Expressen. Foto: riksdagen.se

Tilsynsmyndigheten Ivo har advart om risikoen rundt språkproblemer i flere år. På grunnlag av dette foreslår nå partiet Sverigedemokraterna at det innføres en språktest for alt personell som skal jobbe innenfor eldreomsorgen i landet.

- Vi kan ikke ha personale som ser tidligere tegn på slag uten å kunne kommunisere dette til de eldre, sier riksdagsmedlem Ann-Christine From Utterstedt i Sverigedemokraterna til Expressen.

- Vært et problem i mange år

Utterstedt, som har ansvaret for eldrespørsmål i Sverigedemokraterna, sier til Expressen at makthaverne i Sverige altfor lenge har betraktet eldreomsorgen som et integrasjonstiltak der man har rekruttert nyankomne uten tilstrekkelige språkkunnskaper.

- Vi vet at dette har vært et stort problem i mange år, men til tross for dette har vi ikke gjort noe. På grunn av pandemien har vi nå sett hvilke alvorlige konsekvenser dette har medført, sier Utterstedt til Expressen.

Fant alvorlige brudd ved 91 eldreboliger

I forbindelse med koronautbruddet har IVO gransket alle landets 1700 eldreboliger. Blant disse fant man 91 eldreboliger som hadde alvorlige brudd på bestemmelsene, melder Sveriges Radio. I begynnelsen av juli presenterte de undersøkelsen som viste at 40 kommuner sto for nesten 70 prosent av alle koronadødsfall på eldreboliger i Sverige.

Blant de 91 eldreboligene som IVO mener har hatt alvorlige brudd på bestemmelsen, ble det funnet tilfeller av eldre som ikke fikk møte en lege.

I Sverige har man i dag 5.572 personer som er døde som en følge av koronaviruset.

I begynnelsen av juli i år, meldte Sveriges Radio at blant de 5400 som var døde frem til da, så bodde halvparten av dem i eldreboliger i Sverige.

