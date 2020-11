43 nye smittede registrert siste døgn etter religiøs samling i Lyngdal

- Ikke lenger kontroll på smittesituasjonen.

26 personer i Lyngdal og 17 personer i Lindesnes kommune er det siste døgnet bekreftet smittet av koronaviruset etter et menighetstreff i Lyngdal forrige helg.

Det er en kraftig økning fra fredag, hvor kun to personer var bekreftet smittet og 99 i karantene.

Nå går kommunen til politianmeldelse for brudd av smittevernloven. I en pressemelding skriver Lyngdal kommune at kriseledelsen uttrykker stor bekymring over språkbarrierene som smittesporingsteamet møter i kontakten med miljøet, og at miljøet i tillegg fremstår lukket.

Kommunen skal i tillegg være kjent med at pålagt isolasjon ikke har blitt overholdt.