43 prosent sjekker mobilen i trafikken

En ny undersøkelse viser at nesten halvparten av bilistene sjekker mobilen mens de sitter bak rattet. Nå vil Utrykningspolitiet ha høyere bøter.

Det er særlig de unge som bruker mobilen mens de kjører, her gjør to av tre seg skyldige, skriver Frende Forsikring, som har fått Norstat til å gjennomføre undersøkelsen.

I dag ligger straffen for å bli tatt med mobiltelefonen i hånden mens du sitter bak rattet på 1.700 kroner i bot, og to prikker på førerkortet. Regjeringen har nylig sendt ut et forslag om å øke satsen til 5.000 kroner, og prikkbelastningen fra to til tre.

Les også: Hyppig mobilbruk blant unge sjåfører

– Distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til tolv dødsulykker i 2018. Det er dessverre for mange som bruker telefonen under kjøring, sier sjef Steven Hasseldal for Utrykningspolitiet (UP).

(©NTB)