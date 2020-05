45 nye koronadødsfall i Sverige

Det er registrert 45 nye koronarelaterte dødsfall i Sverige det siste døgnet, der det totale antallet nå er kommet opp i 4.395.

37.113 har til nå testet positivt for koronaviruset i Sverige, en økning på 637 det siste døgnet.

Landet er nå oppe i 44 koronadødsfall per 100.000 innbyggere. Dette er over ti ganger så mange som i Norge, og det plasserer landet nær toppen i verdenssammenheng.

Fakta Fakta om koronapandemien ↓ * 6.058.476 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av koronaviruset. * 367.399 (6,1 prosent) av de registrert smittede er døde. * 2.682.558 (44,3 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. Enkelte land registrerer ikke friskmeldinger. * Tilstanden for 53.614 personer (1,8 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.794.153 smittet, 104.550 døde * Storbritannia: 271.222 smittet, 38.161 døde (Det offisielle tallet omfatter bare personer som døde på sykehus og sykehjem etter å ha testet positivt) * Italia: 232.248 smittet, 33.229 døde * Frankrike: 186.835 smittet, 28.714 døde * Brasil: 468.338 smittet, 27.944 døde * Spania: 285.644 smittet, 27.121 døde * Belgia: 58.186 smittet, 9.453 døde * Mexico: 84.627 smittet, 9.415 døde * Tyskland: 183019 smittet, 8.594 døde * Iran: 148.950 smittet, 7.734 døde * Canada: 89.418 smittet, 6.979 døde * Nederland: 46.126 smittet, 5.931 døde * India: 174.355 smittet, 4.982 døde * Kina: 82.999 smittet, 4.634 døde * Russland: 396.575 smittet, 4.555 døde * Tyrkia: 162.120 smittet, 4.489 døde * Sverige: 37.113 smittet, 4.395 døde * I Norge er 8.425 smittet (236 døde), i Danmark er 11.593 smittet (568 døde), i Finland er 6.826 smittet (316 døde) og på Island 1.805 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

– Vi er definitivt ikke ute av denne pandemien ennå, sier Sveriges helseminister Lena Hallengren til SVT.

Hun vil ikke uten videre være med på at Sverige har valgt feil strategi i kampen mot viruset.

– Jeg syns at det er for tidlig å vurdere hele denne krisen og krisehåndteringen, og for å peke ut en spesifikk feil. Jeg vil fortsatt hevde at vi har gjort noe enestående i en historisk krise, sier hun.

(©NTB)