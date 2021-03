45 nye smittede på Romerike - varsler nye tiltak

Det siste døgnet er det registrert 45 nye smittetilfeller på Romerike. Smitten i regionen har økt den siste uken, og barnehager og skoler er hardest rammet.

Siden forrige oppdatering, melder kommunene på Romerike om til sammen 45 nye smittetilfeller, skriver Romerikes Blad. Fredag var antallet 51, mens det lørdag var 64.

Flest antall nye tilfeller er registrert i Lørenskog (10), Ullensaker (8) og Lillestrøm (8), og sistnevnte storkommune varsler nye tiltak for å slå ned smitten.

Samtidig varsler FHI at den engelske virusvarianten nå dominerer i Viken fylke og i Oslo og at alle utbrudd bør håndteres med såkalt forsterket TISK, det betyr at kommunene må drive med rask og omfattende testing, smittesporing og karantene.

Tabell: Forekomst av engelsk virusvariant.

Vil foreslå nedstenging

– Kommunedirektøren kommer til å foreslå å stenge butikker, serveringssteder og treningssentre fra onsdag klokka 12, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) til avisen.

Totalt 6.799 romerikinger har fått påvist koronaviruset i løpet av pandemien.

Flere barnehager og skoler, elever, ansatte og pårørende er satt i karantene.

Smitte ved skole i Nittedal

I Nittedal kommune har de vært flere tilfeller den siste uka, og bare det siste døgnet er det registrert sju nye tilfeller, skriver Romerikes Blad.

Blant de smittede er en elev ved Slattum skole, der det har pågått et smitteutbrudd.

- Eleven ved Slattum skole går i 4. trinn og var allerede i karantene. Karantenetiden for alle elever ved Kirkeby, Hagen, Slattum og Hakadal ungdomsskole går ut mandag. Vi har gitt beskjed om at alle grunnskolene skal åpnes på gult nivå etter vinterferien, sier ordfører Inge Solli til avisa Varingen.

Engelsk variant dominerer

Folkehelseinstituttet opplyste lørdag at det nå er den engelske virusvarianten som dominerer i Oslo og Viken. Den utgjør nå trolig mellom 50-70 prosent av tilfellene i Oslo og i overkant av 50 prosent i Viken.

For Viken fylke er prøver fra 43 prosent av alle tilfellene i tidsrommet 25. januar til 23. februar analysert. I denne perioden har andel av den engelske varianten økt fra 8 prosent til cirka 46 prosent for alle meldte tilfeller, og fra 21 prosent til cirka 80 prosent av alle analyserte prøver, ifølge FHI.

- Rask og kraftig håndtering

- Alle utbrudd bør nå håndteres med forsterket TISK, altså utstrakt testing, smittesporing og karantinering. Vi har eksempler på at de mer smittsomme virusvariantene kan håndteres med rask og kraftig håndtering av utbrudd. Det kan likevel være noen kommuner som ikke klarer å få den samme kontrollen uten samtidig å ha mer generelle, kraftige tiltak. FHI bistår gjerne i disse vurderingene, uttalte direktør i FHI Camilla Stoltenberg ifølge helgens pressemelding.

Les også Handelsstanden i Oslo angrer på nedstengingsutspill

Reklame Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant