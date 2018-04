46 nordmenn sitter fengslet i utlandet

Totalt sitter 46 norske statsborgere fengslet i utlandet – ofte under svært vanskelige forhold.

– I mange land er man avhengige av egne midler for å kjøpe ting som toalettartikler og medisiner. En god del av vår besøksvirksomhet og oppfølging knytter seg til pengeoverføring fra familie, og vi tar med livsnødvendigheter inn, som medisiner, forteller kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet til VG.

De aller fleste av nordmennene som sitter i utenlandske fengsler er menn, bare tre av dem kvinner, viser oversikten avisen har fått av UD.

Den foreløpige siste straffesaken i utlandet der en norsk statsborger er involvert, er laksesaken i Vietnam. En kvinne med dobbelt statsborgerskap er mistenkt for å ha smuglet laks for mellom 150 og 180 millioner kroner fra Vietnam til Kina. Hun er varetektsfengslet i påvente av at etterforskningen skal sluttføres og en eventuell straffesak.

Økonomisk kriminalitet er den nest hyppigste årsaken til at nordmenn blir straffeforfulgt i andre land. Åtte av de 46 nordmennene er involvert i saker som faller inn i denne kategorien, men det er i sedelighetssaker man oftest finner norske statsborgere, elleve totalt.

Tolv nordmenn er fengslet i narkotika- og drapssaker, seks i hver kategori, mens kategoriene vold (3), terrorisme/politisk (2) og «andre straffbare forhold» (8) følger på oversikten.

