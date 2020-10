47-åring pågrepet i forbindelse med knivangrepet i Nice

En 47 år gammel mann er pågrepet av fransk politi, mistenkt for å ha hjulpet 21-åringen som skal ha drept tre personer i en kirke i Nice torsdag.

Flere franske medier melder om pågripelsen. Ifølge lokalavisa Nice Matin er 47-åringen mistenkt for å ha hjulpet den 21 år gamle tunisieren ved å gi ham en telefon. Han ble pågrepet torsdag kveld.

Ifølge nyhetskanalen BFMTV er mannen mistenkt for å ha vært i kontakt med den antatte gjerningsmannen dagen før angrepet. Torsdag formiddag gikk en angriper inn i kirken og knivstakk en rekke personer, hvorav én skal ha fått halsen skåret over. Til sammen tre personer ble drept og flere skadd. Gjennom hele angrepet skal den 21 år gamle tunisieren ha ropt «Allahu akbar» (gud er størst).

Den antatte gjerningsmannen ligger fortsatt på sykehus, etter å ha blitt skutt av politiet under pågripelsen. Han skal ha ankommet Frankrike 9. oktober, bare noen uker etter å ha kommet til Europa via Lampedusa i Italia.

Franske myndigheter har hevet antiterrorberedskapen Vigipirate til høyeste nivå etter angrepet, som skjedde bare noen uker etter at historielæreren Samuel Paty fikk halsen skåret over etter å ha vist Mohammed-karikaturer i klasserommet.

SKRIVER OM NY PÅGRIPELSE: Ifølge lokalavisa Nice Matin er 47-åringen mistenkt for å ha hjulpet den 21 år gamle tunisieren ved å gi ham en telefon. Han ble pågrepet torsdag kveld. Foto: Faksimile

Innenriksminister: - Regner med flere angrep

- Vi må regne med flere angrep på fransk jord når Frankrike nå kaster seg inn i en krig mot islamistisk ideologi, uttalte Frankrikes innenriksminister Gerald Darmanin fredag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

- Vi er i krig med en fiende som både er på innsiden og utsiden, uttalte Darmanin på RTL radio og sa at franskmenn må ta høyde for flere slike angrep.

Ba alle religioner stå sammen

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte Notre-Dame-kirken i Nice få timer etter angrepet, som han betegnet som et islamistisk terroristangrep.

– Enda en gang har et terrorangrep rammet landet vårt. Tre av våre landsmenn har falt i Nice. Det er helt tydelig at det er Frankrike som er angrepet, sa han.

Macron kondolerte overfor katolikker i Frankrike og resten av verden og oppfordret innstendig folk fra alle religioner til å stå sammen og å ikke «gi etter for splittelsens ånd».

– Vi kommer ikke til å gi slipp på våre verdier, sa han.

Den franske presidenten henvendte seg dessuten direkte til innbyggerne i Nice og trakk fram prøvelsene de har vært utsatt for, også gjennom tidligere terrorangrep.

I 2016 ble 86 mennesker drept og 458 såret i et terrorangrep i Nice der en ytterliggående islamist kjørte en lastebil inn i en folkemengde på byens strandpromenade.

BESØKTE ÅSTEDET: Frankrikes justisminister Eric Dupond-Moretti, innenriksminister Gerald Darmanin, Frankrikes president Emmanuel Macron og borgermest Christian Estrosi i Nice på besøk i kirken der knivangrepet skjedde torsdag. Foto: Eric Gaillard (AFP)

Beskytter skoler og kirker

Torsdagens kirkeangrep har fått Frankrike til å heve beredskapen til høyeste nivå. Fra før er spenningsnivået høyt i kjølvannet av den pågående karikaturstriden, der regjeringen i sterke ordelag har forsvart retten til å trykke karikaturer av den muslimske profeten Muhammed.

Presidenten opplyste under besøket i Nice at landet nå setter inn 4.000 nye soldater for å hindre nye terrorangrep. Fra før deltar 3.000 soldater i antiterrorvirksomhet i Frankrike.

De til sammen 7.000 soldatene skal beskytte skoler og religiøse steder, særlig i forbindelse med allehelgensdag, som i Frankrike feires den 1. november.