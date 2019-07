51-åring døde i bilulykke i Thailand

Mannen etterlater seg ektefelle og en sønn.

(Bergensavisen): Ulykken skjedde om formiddagen i Lopburi-provinsen nord for Bangkok i Thailand 20. juni.

Nordmannen fra Os satt i en minibuss sammen med fire andre lokale personer da bilen ble truffet av en tankbil på motorveien, ifølge lokale medier.

Ambulansepersonalet gjennomførte livreddende hjelp på stedet, og like etter ble alle i bilen fraktet til sykehus, med varierende skadeomfang.

51-åringen døde senere av skadene han pådro seg.

– Tragisk

– Hele ulykken er tragisk, spesielt for ungene som er igjen, sier mannens bror til BA.

51-åringen hadde en mindreårig sønn og en thailandsk kone.

Utenriksdepartementet (UD) er informert om dødsfallet.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger omkom i Thailand i juni. Utenrikstjenesten yter bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand i forbindelse med dødsfall av norske borgere i utlandet, opplyser pressetalsperson hos UD, Per Bardalen Wiggen.

Store skader

Omstendigheten rundt ulykken er så langt uklare. Årsaken og skyldspørsmålet er ennå uvisst, men tankbilen kjørte inn i venstresiden av minibussen.

De materielle skadene på minibussen var omfattende, mens tankbilen var derimot uskadd.

Lokalt politi har etterforsket saken og verken Kripos eller politiet i Os har fått forespørsel om bistand. Pårørende har fått lite informasjon om hva som skjedde.

51-åringen er fraktet hjem til Os og familien hans vil holde en seremoni i Os kyrkje.