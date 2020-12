52-åring dømt: Chattet med mindreårige jenter på nett

Gjennom ulike brukere på Skype, chattet mannen med blant andre mindreårige om sex.

En 52 år gammel mann fra Oslo er dømt til fengsel i ett år og to måneder for en rekke overgrep mot mindreårige, utført gjennom chatting på internett. Mannen er også dømt for å ha produsert fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn.

I perioden mai 2015 til februar 2017 brukte mannen skypebrukerne «bildebytt» og «funnyoslo» for å chatte med voksne og barn, samt dele bilder.

I et 20-talls chattelogger har mannen chattet om overgrep mot barn, og delt bilder, med andre voksne.

Sporet opp gjennom chattepartner

Politiet kom på sporet av mannen gjennom en av de andre personene han hadde chattet med. Han ble pågrepet og varetektsfengslet i april 2018. Da tok politiet også beslag i datautstyr der ulovlighetene ble funnet. I tillegg til chattelogger, ble det også funnet nærmere 1000 mediefiler som viser overgrep eller seksualisering av barn.

Siden 2018 har politiet blant annet etterforsket videre, for å finne identiteten til personene han chattet med. Det går fram av dommen at flere er identifisert.

Mannen delte blant annet bilder av et barn i hans omgangskrets, og høyst sannsynlig et barn han hadde chattet med på nett. Av dommen går det fram at han har utsatt disse barna for risikoen for at gjengkjennbare bilder av dem eksisterer hos ukjente.

Mannen har erkjent alle forhold han nå er dømt for. Da politiet ransaket hans hjem i april 2018, ble det funnet 28 chattelogger der han hadde chattet med både voksne og barn.

Chattet med barn

Mannen er også dømt for å ha seksuelt krenket fem barn under 16 år. Disse jentene er identifisert som seksuelle «samtalepartnere» med mannen. Noen chattet han bare få ganger med.

Andre hadde han lengre nett-forhold til. Noen av jentene husket ikke at de hadde chattet med ham da de ble avhørt i tilrettelagte avhør for barn. Andre husket ham som masete. Ingen hadde fulgt mannens ønsker og kledd av seg foran kamera.

«Han har utvist seksuelt krenkende adferd i nærvær av barn under 16 år som beskrevet i tilleggstiltalebeslutningen. Forklaringen støttes av øvrige bevis, herunder chat- og bildemateriale som er fremlagt for retten og vitneforklaringer, herunder tilrettelagte avhør» står det i dommen.

I tillegg til fengselstraff, må mannen betale til sammen 119.000 kroner i erstatning til flere av barna.

Hans forsvarer, Heidi Yssen, sier til Nettavisen at saken ikke blir anket, og at hun utover det ikke ønsker å kommentere saken.

