52 uoppklarte gjengdrap i Sverige: - Vi har områder som har fått leve sine parallelle liv

Stockholm har 52 uoppklarte gjengrelaterte drap de siste fem årene. Nå tar de nye grep i kampen mot de kriminelle gjengene.

52 uløste drap i årene 2015 til 2019. Drap som politiet i Stockholm kobler til kriminelle nettverk. Det er virkeligheten for svensk politi.

Nettavisen har tidligere skrevet om den negative kriminalitetsutviklingen i Sverige.

Innenriksminister Mikael Damberg (S) erkjenner overfor Aftonbladet at Sverige har reagert sent på en negativ utvikling som har fått pågå i mange år.

- Vi har hatt en voksende segregering i Sverige, med områder som nesten har fått leve sine egne parallelle liv, og der staten ikke har hatt et tilstrekkelig tydelig tilstedeværelse. Konsekvensen er at disse kriminelle nettverkene har fått bite seg fast flere steder i Sverige, sier han til svenske Aftonbladet.

Damberg tror at nye tiltak skal gi resultater i bekjempelsen av disse nettverkene.

676 personer

Svenske Aftonbladet har fått tilgang til politiets egne kartlegging av de kriminelle miljøene. 676 personer kobles til de kriminelle nettverkene. 36 av dem er mindreårige.

Innenriksminister Mikael Damberg (S) sier til Aftonbladet at Sverige skal vokse med 10.000 politi til 2024. Han sier at politiet også har fått nye verktøy, som mulighet til å hacke mobiltelefoner og lese krypterte meldinger. Han sier dette er helt nødvendig for å oppklare drap i miljøer der ingen snakker.

Ny straffemetode for unge

Dette året kommer også lovforslag om å åpne for anonyme vitner og mer vitnebeskyttelse, samt kraftig straffeøkning for personer som truer vitner.

Ved nyttår innfører Sverige en ny straffemetode for unge: De som har begått alvorlig kriminalitet får fotlenke og husarrest i helger, kvelder og netter.

- Det er en veldig tydelig måte å skjerpe regelverket for unge mennesker som har havnet feil, sier Damberg.

