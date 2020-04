5.209 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 274

To gledelige korona-tall i natt.

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 5.209 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 274 tilfeller siste døgn - en nedgang på seks personer sammenlignet med samme tidspunkt midnatt natt til torsdag.

De siste to døgn er økningen på 554 tilfeller. Tilsvarende tall i går var 490. Det er altså en økning på 64 sett over siste to døgn.

I alt 318 personer får ved midnatt natt til fredag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det er en gledelig nedgang på 7 personer fra samme tid i går (midnatt natt til torsdag), da 325 fikk behandling på sykehus for viruset.

105 personer får intensivbehandling i respirator, åtte flere enn dagen før.

Ved midnatt natt til fredag er det registrert 50 døde som følge av sykdommen. Det er en økning på seks døde sammenlignet med midnatt natt til torsdag..

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene her er foreløpige.

Ikke voldsom vekst

Torsdag konkluderte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NTB med at den norske trenden er stabil.

– Det vi kan lese ut av tallene, er at vi den første uken etter tiltakene 12. mars, ikke hadde noen voldsom vekst i smittetilfeller i Norge. Men at det foregikk smitte fra dag til dag, på et stabilt nivå, sier han.

Helsemyndighetene advarer fortsatt mot å senke skuldrene, men har pekt på enkelte positive tegn de siste dagene (frem til og med torsdag 02.04.20). Nakstad forklarer hvorfor han mener trenden er stabil:

– De siste dagene har vi hatt rundt 200 nye personer hver dag som har testet positivt. Når det gjelder sykehusinnleggelser, så har tallet ligget på rundt 300 innleggelser til enhver tid, og det tallet har nå gått litt ned det siste døgnet. Vi ser ikke noen kraftig økning på noen ting, men vi ser heller ikke noen kraftig nedgang, sier han.