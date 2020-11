530 nye smittede registrert siste døgn - nye smittede i Oslo

Det var ved midnatt registrert 33.713 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 530 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 948 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer ( MSIS).

Økningen er lavere enn hva den var i døgnet fram til midnatt natt til onsdag for ei uke siden, da det ble registrert 594 nye smittede. Den siste uka er økningen 3.608.

162 nye smittede i Oslo

Det er registrert 162 smittede i Oslo siste døgn. Snittet den siste uken er 168 smittede per dag.

Det viser nye tall fra Oslo kommune.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

I alt 128 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 314 døde som følge av sykdommen.

Nytt korona-dødsfall i Oslo



En pasient ved Oslo universitetssykehus (OUS) døde mandag med covid-19-sykdom. Dette er det 24. dødsfallet ved sykehuset.

Det melder Vårt Oslo.

– Vi kan av personvernhensyn ikke gi ytterligere informasjon om den avdøde, opplyser sykehuset.

