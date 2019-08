55 års fengsel for å dele ut blomster i protest mot obligatorisk hijab

Tre sivile kvinneaktivister i Iran er blitt dømt til 55 års fengsel for fredelig protest.

Tirsdag kom nyheten om at kvinner som sender filmsnutter når de tar av seg hijaben på gata i Iran, kan få 10 års fengsel etter en ny lov.

Mange kvinner har vist sivil ulydighet ved å sende bilder og filmsnutter av seg selv uten hijab, eller mobilopptak av trakassering og sammenstøt med moralpolitiet til reporteren Massih Alinejad i USA og kampanjen Hvite onsdager. Slik har de vist verden hva slags kjønns-apartheid som foregår i Iran.

Tidligere kunne man få bot og fengsel for å ta av seg hijaben i det offentlige rom, men den nye, innskjerpede, strenge straffen har til hensikt å skremme kvinner enda mer og å få slutt på disse formene for protest mot regimet.

Som om ikke dette var galt nok, kom torsdag denne uken nyheten om at tre fengslede, sivile iranske aktivister har blitt dømt til 55 års fengsel. Revolusjonsdomstolens Filial 28 dømte i går Yasman Aryani, hennes mor Monire Arabshahi samt Mosghan Keshavars til denne strenge straffen.

Den 23 årige Yasman og hennes mor sammen med Mosghan hadde delt ut blomster til kvinnelige togpassasjerer i Iran i anledning kvinnedagen 8. mars. Dette hadde de gjort uten å bruke hijab.

Kanskje er det på tide at noen i den vestlige verden adresserer det grusomme kjønns-apartheidet som foregår i Iran akkurat nå. Mens regimet i Iran bare blir mer og mer hensynsløst mot kvinner som vil gå uten hijab, ser vi at Saudi Arabia, for første gang i historien, arrangerte en konsert med en rekke internasjonale artister forrige måned.

Loven om obligatorisk hijab finnes ikke engang i det svært konservative Saudi Arabia. Kvinner får til og med adgang til sportsarenaer. Dette mens FIFA fremdeles legger press på iranske myndigheter om at kvinner må få adgang og rett til å være tilskuere på idrettsarenaer.

Kjønns-apartheid i Iran er ingen spøk. USA har gjentatte ganger protestert mot slike overtramp, men man hører nesten ingenting fra europeiske ledere. Land som Norge, som er et av de mest likestilte i verden, reagerer bare med taushet. Kanskje frykter norske myndigheter konsekvensene av en eventuell protest.

For to år siden protesterte den svenske regjeringens feminister mot president Trumps administrasjon. Tidligere har også den svenske regjeringen protestert mot Saudi Arabias politikk mot kvinner, noe som har gitt resultater.

Men man hører dessverre ingenting fra såkalte feminister, Metoo, Womensmarch, europeiske regjeringer eller kvinnelige politikere når det gjelder det brutale og grusomme kjønns-apartheidet som foregår i Iran.

Da medier over hele verden avdekket at sultanen av Brunei ville henrette homofile, viste hele verden avsky og protester mot ham. Det virket.

Tilsvarende trengs det nå at kjønnsapartheid mot millioner av iranske kvinner blir møtt med tydelige internasjonale reaksjoner og folkelige solidaritetsaksjoner. Tvang kan og bør fordømmes.

Den taushet og unnfallenhet som vi ser nå fra det internasjonale samfunnet, uttrykker bare vårt stilltiende samtykke til den massive uretten som blir begått mot iranske kvinner.