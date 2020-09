55 nye smittetilfeller i Oslo - høyt smittetrykk i 14 av 15 bydeler

Smittetallene i Oslo gjør et nytt hopp.

OSLO (Nettavisen): Nye smittetall for Oslo kommune viser 55 nye smittetilfeller tirsdag. Mandag var tallet 26. Siden tirsdag i uka som gikk er det meldt inn 343 nye smittetilfeller i hovedstaden.

Bydel St. Hanshaugen ligger nå på topp når det gjelder smittetrykk med 141,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. I bydel Gamle Oslo er tallet 121 og i Sagene 119,8, viser en oppdatert oversikt på Oslo kommunes koronasider.

Bydel Vestre Aker er det eneste bydelen med et smittetrykk under 20. Her er det nå 17,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Det er flest smittede i alderen 20-29 år i Oslo, både den siste tiden og totalt.

Ber innbyggerne om hjelp

Oslo kommune har denne uken sendt ut SMS til alle innbyggerne der de ber om hjelp til å slå ned smitten: «Hold 1 meter avstand. Bruk munnbind ved trengsel. Syk? Bli hjemme. Unngå buss, trikk og bane hvis mulig. Gjør det for Oslo», lød oppfordringen.

Mandag gikk byrådet i Oslo ut og skjerpet tiltakene for å slå ned smittespredningen. Blant annet ble det innført forbud mot å samle mer enn 10 personer til private arrangementer og alle utesteder blir bedt om å føre en oversikt over sine gjester for å lette smittesporingen. Byrådsleder Raymond Johansen kom også med en innstendig bønn til Oslos innbyggere om å bruke munnbind når det er trengsel og alltid bruke munnbind på kollektivreiser.

- Denne utviklingen må vi stoppe

- Sist uke hadde vi 306 smittede her i byen. Det er et høyt tall. Denne utviklingen må vi stoppe, og vi må gjøre det nå. Hvis utviklingen fortsetter slik, må vi igjen innføre strengere tiltak, sa byrådslederen på en pressekonferanse mandag.

På spørsmål fra Nettavisen om byrådet ikke burde gått enda lenger i møte med stigende smittetall, svarte Johansen slik:

- Vi er ganske harde i klypa når vi begrenser sammenkomster ned til ti. Vi innfører dette med registrering av gjester på serveringssteder. Vi gir folk og bransjen en god anledning til å tenke seg om. Så kommer vi raskt tilbake med tiltak dersom vi ser at ting ikke skjer.