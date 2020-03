56 personer med bekreftet smittet med coronavirus i Norge

Det siste døgnet har ytterligere 23 personer blitt bekreftet smittet.

Det siste døgnet har antall smittede med coronaviruset steget til 56. Alle tilfellene kan knyttes til utbrudd i utlandet, skrivre FHI skriver på sine nettsider onsdag kveld.

Et tilfelle er knyttet til Iran, et til Hong Kong og resten til utbruddet i Nord-Italia.

– Vi ser at vi i Norge har flere positive tester enn andre land i Norden. Vi tenker at dette gjenspeiler at vi i Norge nå tester mange og at svært mange av disse har kommet hjem fra Nord-Italia i de norske vinterferieukene, sier avdelingsdirektør Line Vold i pressemeldingen.

For 10 av de smittede går per nå ikke FHI ut med geografisk tilhørighet, av hensyn til personvern, skriver de. For de resterende 46 er geografisk tilhørighet som følger:

Agder: 3

Oslo: 11

Rogaland: 3

Troms og Finnmark: 2

Trøndelag: 1

Vestland: 17

Viken: 9

Fakta Virusspredningen i Norge ↓ * Onsdag 4. mars: FHI opplyser at totalt 56 personer i Norge har fått påvist koronaviruset. * Tirsdag 3. mars: FHI opplyser at totalt 33 personer i Norge har fått påvist koronaviruset. * Mandag 2. mars: Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at totalt 25 personer i Norge har testet positivt på koronaviruset. Ingen av dem er alvorlig syke. * 1. mars: FHI opplyser at totalt 19 personer i Norge er koronasmittet. Oslo universitetssykehus (OUS) opplyser at totalt fem ansatte ved øyeavdelingen er smittet. * 29. februar: FHI opplyser at totalt 15 personer i Norge er smittet av koronaviruset. OUS bekrefter at tre ansatte ved øyeavdelingen er smittet. * 28. februar: OUS bekrefter at en av deres ansatte, som nylig var på ferie i et høyrisikoområde i Nord-Italia, har fått påvist koronaviruset. Vedkommende er ansatt ved øyeavdelingen. * 28. februar: Bergen kommune opplyser at en person bosatt i Bergen har fått påvist koronaviruset etter å ha vært på reise i Nord-Italia. * 27. februar: FHI bekrefter at ytterligere tre personer har fått påvist koronaviruset. To av dem er bosatt i Oslo og har tilknytning til utbruddet i Italia, mens den tredje er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran. * 26. februar: En kvinne bosatt i Tromsø som nylig hadde kommet hjem fra Kina, testet positivt for koronaviruset og holdes i hjemmekarantene. * 26. februar: En mannlig norsk student bosatt i Firenze i Italia testet positivt på viruset. Han er innlagt på et lokalt sykehus med milde symptomer.

Under utvikling

Helsemyndighetene venter at smittespredningen kan gå over i en ny fase, der man får smittespredning i Norge uten at man klarer å knytte alle smittede til et kjent utbruddsområde. Det kan da bli aktuelt å iverksette nye, mer inngripende tiltak for å begrense smittespredningen.

– Vi får mange spørsmål om helsemyndighetenes håndtering av coronautbruddet. Dette er en situasjon under utvikling, og rådene våre er under fortløpende vurdering i takt med kunnskap om situasjonen og utviklingen i andre land, forklarer Vold.

Line Vold er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Nye reiseråd

Fra og med 3. mars gjelder nye reiseråd fra Folkehelseinstituttet. De råder nå til at man unngå reiser til Iran, Sør-Korea, samt Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piemonte i Italia på grunn av den store spredningen i disse områdene.

Det frarådes også å reise til Hubei-provinsen i Kina, og reiser til fastlands-Kina som ikke er strengt nødvendig.

