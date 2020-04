5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 118

Det var ved midnatt registrert 5.758 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 118 tilfeller siste døgn. Det er en nedgang på 13, cirka 10 prosent, sammenlignet med døgnet før. De siste to dagene er økningen på 248 tilfeller. Det er en nedgang på hele 44 prosent sammenlignet med forrige to-dagersperiode.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 308 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge VG. Det er en økning på to personer sammenlignet MSIS sin status for 24 timer siden.

Midnatt natt til mandag er det registrert 71 døde som følge av sykdommen, en oppgang på hele ni, eller 14,5 prosent, siste døgn.

Foregående døgn



For ett døgn siden, midnatt natt til søndag, var det registrert 5.641 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det var en økning på 131 tilfeller fra midnatt natt til lørdag. To-dagers økningen var her 442 tilfeller.

I alt 306 personer fikk behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 62 døde som følge av sykdommen.

103 pasienter ble søndag behandlet på intensivenhet. Det var en økning på fem fra lørdag da 98 pasienter ble behandlet på intensivenhet. Fredag var taller 96 pasienter.

Nøkkeltall over koronaepidemien i Norge per 6. april klokken 05.00:

* 71 personer er meldt døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen til de 58 døde som var varslet til FHI søndag morgen, var 84 år. Den yngste var 51 år, den eldste 102. 50 prosent var menn.

* 5.758 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer ( MSIS), oppdatert klokka 5 mandag morgen.

* Gjennomsnittsalderen til dem som var registrert smittet ved midnatt natt til lørdag, er 48 år, og 50 prosent er menn.

* 55 prosent har fått smitten i Norge. Elleve andre land er opprinnelsessted for smitte: 12 prosent i Østerrike, 6 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 17 prosent er smittested ukjent.

* 1.149 av dem som er registrert smittet per søndag, er født utenfor Norge. Personer født i Somalia utgjør den største gruppen med 290 registrerte smittetilfeller.

* I alt 308 koronapasienter var natt til mandag innlagt på sykehus.

* 103 pasienter ble søndag behandlet på intensivenhet.

* 237 var innlagt i Helse sør-øst, 35 i Helse vest, 22 i Helse Midt-Norge og 16 i Helse nord.

* Gjennomsnittsalder på innlagte i intensivenhet var torsdag 61 år, og 75 prosent var menn.

* 108.709 personer var lørdag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive.

* Per søndag morgen er det 2.207 sykehusansatte i karantene på grunn av koronaviruset. 475 ansatte er registrert smittet, ifølge VG.

(Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )