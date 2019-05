58 gråhvaler funnet døde langs USAs vestkyst - enda flere ventes å dukke opp

Forskerne har flere teorier om det dystre fenomenet, men vet ennå ikke den konkrete årsaken til hvorfor. Klimaendringer trekkes fram.

LOS ANGELES (Nettavisen): Denne våren har så mange som 58 gråhvaler blitt funnet døde langs kysten fra Alaska og ned til California, skriver Reuters.

Mange av funnene har skjedd på store, offentlig strender og i skjermede bukter. Hvalene som har blitt undersøkt har vist seg å ha vært feil- eller underernært. De sulter rett og slett i hjel.

Hvaler som blir skylt i land gir innsikt i tilstanden til verden under vann, ifølge Kyle Van Houtan, som er sjefsforsker ved akvariet i Monterey i California.

- Det gir veldig gode indikatorer på hva som skjer i havet, og dyrene forteller oss hva som foregår nå, sier Van Houtan til USA Today.

Ikke nok mat

I år er antall gråhvaldødsfall unormalt høyt. Et lignende tall har vi ikke sett siden 1999, da 62 hvaler ble funnet døde langs USAs vestkyst.

Forskere er usikre på den konkrete årsaken til det dystre fenomenet, men har flere teorier. Klimaendringer trekkes fram som en mulig årsak.

UHYGGELIG: En død gråhval ligger på en strand i California 23. april i år. Foto: Justin Sullivan (AFP/NTB Scanpix)

Gråhvalene beveger seg langt hvert år. De bruker mye av året i Alaska, der de jakter mat og bygger opp store mat- og fettlagre.

I oktober reiser de over 9500 kilometer ned mot California-halvøya og California-bukta, der hunnene føder. Under den tre til fire måneder lange reisen spiser gråhvalene nesten ingenting og lever av fettlagrene de har bygget opp.

Forskere mener at de døde hvalene ikke fikk i seg nok mat sist sommer, og at det er årsaken til at de mistet livet da de var på vei tilbake til Alaska igjen.

Antakelig er dødstallene enda større ettersom man regner med at kun omtrent ti prosent av døde hvaler ender opp på land. Spesielt unge hvaler skal være spesielt utsatt.

Klimaendringer?

Forskere er usikre på hvorfor så mange gråhvaler sulter i hjel, men en av teoriene er at matmulighetene i Alaska har blitt mindre, enten på grunn av normale værvariasjoner eller at det er koblet til langsiktige klimaendringer.

- Vi har sett rekordlave nivåer av sjøis, samt tidligere smelting, noe som ikke lover godt for organismene som gråhvaler spiser, sier Elliot Hazen, forskningsøkolog ved National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), til USA Today.

FORSKNINGSØKOLOG: Elliot Hazen frykter en ny, uhyggelig hverdag. Foto: Monterey Bay Aquarium Research Institute

Det er mye som peker på problemer i områdene der gråhvalene tilbringer sommeren. Beringhavet og Tsjuktsjerhavet har vært unormalt varme siden 2016, og det har vært en mangel på sjøis som man knapt har sett før.

Under forrige massedød av gråhvaler i 1999, oppstod det en kraftig El Niño-hendelse som varmet vannet ved Alaska, noe som antas å påvirke hvor mye potensiell mat for gråhvaler som kan vokse fram. I 2018 så man også tegn til en El Niño-hendelse, noe som kan ha ført til mangelen på mat.

Forskningsøkolog Elliot Hazen er imidlertid bekymret for at det man nå ser ikke er normale værvariasjoner, men en ny hverdag. En situasjon som påvirker havets mulighet til å brødfø store pattedyr som hvaler og sjøløver.

- Varme- og kuldeperioder har alltid vært en del av de naturlige variasjonene i havet, men den lengre varigheten, den større styrken og til og med den økte hyppigheten til noen av disse hendelsene, virker å ha blitt forverret av menneskelige bidrag til den stadige endringen i atmosfæren, sier Hazen.

Flere kan dukke opp

Selv om mange gråhvaler har dødd dette året, er egentlig arten en suksesshistorie. De var nær utryddet da de ble fredet, men har nå vokst seg til en bestand på omtrent 27.000, ifølge Reuters.

UNDERSØKER: Forskere studerer en død gråhval i California for å dødsårsaken. Foto: Justin Sullivan (AFP/NTB Scanpix)

Dette kan faktisk også være en årsak til dødsfallene, mener noen forskere. Det kan nemlig ha ført til at kampen om mat blir for stor, slik at de svakeste av arten ikke får i seg nok mat.

Flere av hvalene har blitt funnet i fiskenett eller blitt truffet av båter og propeller. Det kan skyldes at disse gråhvalene har oppsøkt ukjent farvann i håp om å finne mat.

Uansett hva årsaken er, frykter forskere det kan bli funnet enda flere døde hvaler ved land de nærmeste månedene, ettersom det fortsatt er tidlig i gråhvalenes migrasjon tilbake til Alaska.