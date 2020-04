600 millioner kroner fordeles på veiprosjekter over hele landet - se listen

600 millioner kroner er nå fordelt på veier over hele landet, som en del av Stortingets koronakrisepakke.

– Statens vegvesen har fordelt dette slik at alle deler av landet får midler. Øst får 188 millioner, sør får 78 millioner, vest får 130 millioner, Midt-Norge får 73 millioner, og Nord-Norge får 132 millioner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til NRK.

Totalt ble det satt av 900 millioner kroner til samferdsel, hvorav 600 millioner av dette skulle gå til veier. Hensikten med tildelingen er økt aktivitet i bygg og anleggsbransjen og å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på norsk veier.

Nyhetsstudio: Alt om koronasituasjonen i Norge og verden

Etterslepet er desidert størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Pengene fordeles likevel over hele landet.

– På grunn av koronasituasjonen er det behov for mer aktivitet i hele landet, og derfor har vi valgt å prioritere hele landet. Det er ikke tvil om at det er enkelte regioner som har større utfordringer, og det vil komme flere muligheter for oss til å håndtere de regionene spesielt, sier Hareide.

KS krever nå at også fylkesveiene får et løft framover.

– Denne gangen bestemte Stortinget, og det var vi enige i, at vi gjør dette på riksveinettet for å komme kjapt i gang, og dette har vi samme muligheten til å gjøre på fylkesveinettet, sier Hareide.

Her er korona-tiltakene på norske veier

Øst (Oslo, Viken, Innlandet): 187 millioner kroner

25 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Viken

8 mill. ekstra til asfalt og vegmerking i Innlandet

Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom

Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet

Rehabilitering av støyskjermer i Oslo og Viken

Utbedring av skader på E16 Hønefoss-Nes

Utbedring av Rv 2 ved Grue kirke

Forsterkning av Rv 3 nord for Atna

Rehabilitering av støyskjermer i Innlandet

Rassikring E6 Gudbrandsdalen

Rehabilitering/etablering av driftsbommer i Oslo og omheng.

Flomsikring på Rv 7 i Flå

Utbedring av stikkrenne på Rv 22

Utbedring av stikkrenne på Rv 35 i Åmot

Forsterkning av eksisterende veg E& Selsverket

Forsterkning av eksisterende veg E136 Lesja

Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen

Oppgradering toalettanlegg på Rv 7 Haugastøl

Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo/Akershus/Østfold

Rehabilitering av støyskjermer på E134 Kongsberg

Rehabilitering av støyskjermer på Rv 35 Åmot

Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa-Gardermoen

Sør (Agder, Vestfold og Telemark): 78 millioner kroner

10 mill. kr til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark

1 mill. kr til vegoppmerking etter asfaltering

Forarbeid før dekkelegging Rv 9 Valle- Bykle

Fjellsikring etter inspeksjoner, i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden

Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark, Rv 9, Rv 41, E134 og Rv 36

Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark

Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og Rv Setesdal, med mest fokus på Agder

Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

Vest (Rogaland og Vestland): 130 millioner

22 millioner til ekstra asfalt.

Rv 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.

Tiltak på tunneler på Rv 13 og E134 som er kortere enn 500 meter

Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

Midt (Møre og Romsdal og Trøndelag): 73 millioner kroner

10 millioner til ekstra asfalt

Oppgradere tunnelbelysning til LED i Grillstadtunnelen på E6 i Trondheim

Utskifting av veglysarmaturer til LED på E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag

Ekstra rekkverkstiltak på deler av riks- og europavegene i regionen

Utskifting av stikkrenner m.m. flere steder på E14, E39 og E6 i Trøndelag og Møre og Romsdal

Utbedringstiltak i flere riksvegtunneler på Sunnmøre

Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal

Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveger i begge fylker

Oppretting av setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer

Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde

Nord (Nordland, Troms og Finnmark): 132 millioner kroner