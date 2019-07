65 personer tatt med narkotika på festival

Til sammen 65 personer ble pågrepet for bruk, besittelse og salg av narkotika den første dagen av festivalen Kadetten i Sandvika i Bærum tirsdag.

Fem av de pågrepne var under myndighetsalder, mens de resterende var fra 18 år og opp til midten av 20-årene, opplyser Oslo politidistrikt til NRK.

– Totalt er det 65 pågrepne. Hovedsakelig for bruk og besittelse av narkotika. To personer er pågrepet for salg av narkotika. Jeg kan også nevne at en 15-åring ble pågrepet i besittelse av om lag 40 gram hasj, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Det er andre året festivalen Kadetten går av stabelen på Kadettangen i Sandvika utenfor Oslo. Flesteparten av artistene er i hovedsak sjangrene urban og hiphop. Festivalen har derfor et relativt ungt publikum. Det var rundt 10.000 publikummere til stede tirsdag kveld. Festivalen varer i to dager.

(©NTB)