6.568 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 80

Det var ved midnatt registrert 6.568 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Instituttets tall er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallet på 6.568 betyr en økning på 80 tilfeller siste døgn, opp seks tilfeller fra samme tid mandag da økningen var 74 (en økning på 8,1 prosent).

Ser vi imidlertid på de siste to dagene under ett, er økningen på 154 tilfeller, en nedgang på 15 fra mandag da tallet på antall smittede hadde økt med 169 siste to døgn. Vi har altså en prosentvis nedgang i antall nye smittede på 8,9 prosent for siste todagersperiode.

I alt 204 personer får natt til tirsdag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det 10 færre enn på samme tid mandag og gir en nedgang på 4,7 prosent.

Økning i antall døde, men økningen bremser opp



Det var tirsdag morgen registrert 134 døde som følge av sykdommen, opp fra 128 på samme tid mandag. Dette er seks flere døde, noe som tilsvarer en økning på 4,7 prosent siste døgn.

Mandag morgen var det registrert 128 døde som følge av sykdommen, en økning fra 119 (7,6%) på samme tid søndag.

Ser vi tilbake tre døgn til lørdag, da det var registrert 113 døde på samme tidspunkt, har antallet døde økt med totalt 21 personer. Det gir en økning i antall døde siste tredøgns-periode på 18,6 prosent.

Mandag 13.04

Det var ved midnatt registrert 6.489 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det var en økning på 73 tilfeller sammenlignet med samme tidspunkt ett døgn tidligere.

Siste to dager sett under ett var økningen på 169 tilfeller.

Det var mandag morgen registrert 128 døde som følge av sykdommen, en økning fra 119 (7,6%) på samme tidspunkt søndag.

I alt 214 personer fikk natt til mandag behandling på sykehus for covid-19-sykdom.

Søndag 12.04



Ved midnatt natt til søndag var det registrert 6.415 tilfeller av koronasmitte. Det var en økning på 95 tilfeller siste døgn.

Siste to dager sett under ett var økningen 172 tilfeller.

Lørdag 11.04



Ved midnatt natt til lørdag var det registrert 6.320 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det var en økning på 76 tilfeller siste døgn. Siste to dager sett under ett var økningen 160 tilfeller.

Det var ved midnatt natt til lørdag registrert 113 døde som følge av sykdommen.

I alt 234 personer fikk behandling på sykehus for covid-19-sykdom.

Fredag 10.04



Ved midnatt natt til fredag var det registrert 6.244 tilfeller av koronasmitte i Norge. Det var en økning på 84 tilfeller siste døgn.

Siste to dager sett under ett var økningen på 234 tilfeller.

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 108 døde som følge av sykdommen.

I alt 252 personer fikk behandling på sykehus for covid-19-sykdom.

Fakta om koronautbruddet i Norge med oppdaterte tall tirsdag morgen:

* 134 personer er meldt døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen til de 114 døde som var varslet til FHI mandag klokka 13, var 83 år. Den yngste var 51 år, den eldste 102. 54 prosent av de døde er menn.

* 6.568 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt.

* Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 48 år. Fordelingen er lik mellom kvinner og menn.

* 52 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 11 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 24 prosent er smittested ukjent.

* I alt 204 koronapasienter var mandag ettermiddag innlagt på sykehus.

* 148 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 22 i Helse vest, 20 i Helse Midt-Norge og 14 i Helse nord.

* 79 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet.

* Gjennomsnittsalder på alle de 181 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 76 prosent var menn.

* 127.305 personer var søndag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive.

* Per mandag morgen er 1.272 sykehusansatte i karantene på grunn av koronaviruset. 511 ansatte er registrert smittet, ifølge VG.

(Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )