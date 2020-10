68 nye koronasmittetilfeller i Oslo siste døgn

Det er 68 nye personer som er registrert smittet av koronaviruset i Oslo torsdag. Det er 15 flere enn onsdag.

I Oslo er det registrert 679 smittetilfeller de siste to ukene.

Flest tilfeller per 100.000 innbyggere er det i bydel St. Hanshaugen med 123 smittede, men totalt har hele ti av femten bydeler over 100 smittetilfeller per 100.000.

I tillegg til St. Hanshaugen gjelder det Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordstrand, Sagene og Stovner.

Færrest smittede er det fortsatt i bydel Vestre Aker med 25,9 smittetilfeller per 100.000. Ingen bydeler ligger dermed under den «røde grensa».

Ukerapporten som Folkehelseinstituttet presenterte onsdag denne uken viser store geografiske variasjoner når det gjelder smittespredning i Norge. Økningen den siste uka kan primært knyttes til vedvarende smittespredning i Oslo, en økning i Viken og Vestland og flere større og mindre utbrudd rundt om i landet som håndteres i de berørte kommuner. Et mindretall ble smittet i utlandet.

Overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttet viser at smittespredningen fortsatt er på et relativt lavt nivå generelt i befolkningen. Smittespredning har økt siden slutten av august (716-814 tilfeller ukentlig i ukene 37–40). Siste uke ble det meldt 1044 tilfeller for Norge som helhet.

SLÅ NED LOKALE SMITTEUTBRUDD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier Helsedirektoratet har bedt kommunene om å opprettholde høy testkapasitet i månedene framover og bidra til å slå ned lokale smitteutbrudd. Foto: Jil Yngland (NTB)

Nettavisen har spurt assisterende helsedirektør Espen Nakstad om hva Helsedirektoratet har bedt kommunene forberede seg på og om det for eksempel er ventet en smittetopp i januar. Nakstad svarer slik i en e-post til Nettavisen:

- Nei, vi har ikke bedt kommunene om annet enn å opprettholde høy testkapasitet i månedene framover og bidra til å slå ned lokale smitteutbrudd. Det er ingen ting som tilsier en smittetopp akkurat i januar, selv om vi ikke kan utelukke at smitten vil være høyere da enn nå. Det kommer i stor grad an på hvor mange smitteutbrudd som vil inntreffe de neste månedene.