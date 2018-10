684 personer har meldt seg inn i KrF

Knut Arild Hareide: - Glad for at 684 har meldt seg inn i KrF.

KrF-leder Knut Arild Hareide er inne i sin mest spennende politiske måned noensinne.

Etter fredagens landsstyremøtetale, hvor han fortalte at hans støtte går til Ap og Sp, opplever partiet kraftig vekst.

Vervekampanje

Nesten 700 personer har meldt seg inn i partiet, mens kun 58 har meldt seg ut.

Hareide skriver på Twitter onsdag:

- Glad for at 684 mennesker har meldt seg inn i KrF siden fredag. 58 utmeldinger. Jeg ønsker alle velkommen på KrF-laget. Sammen for et varmere samfunn!

Partiet startet i forrige uke en vervekampanje.

Innmeldingene er talt opp etter at Knut Arild Hareide ga sitt råd til landsstyret fredag om å forsøke å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Glad for at 684 mennesker har meldt seg inn i KrF siden fredag. 58 utmeldinger. Jeg ønsker alle velkommen på KrF-laget. Sammen for et varmere samfunn! — Knut Arild Hareide (@KAHareide) October 3, 2018

KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset kommenterte veksten slik overfor Nettavisen tirsdag.

- Vi kjenner ikke begrunnelsen hver enkelt har hatt for å melde seg inn,

men det er tydelig at det er mange som vil være med på KrF-laget for å bygge et varmere samfunn, og det er vi så takknemlige for.

Les også: KrF: 237 innmeldinger - 48 utmeldinger

2. november skal KrFs landsmøte avgjøre saken som splitter KrF-ledelsen. I forkant skal saken behandles i lokallag og fylkeslag.

Partiet er svært splittet i synet på om det bør samarbeide med den borgerlige regjeringen eller heller forhandle om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slik Hareide foreslår. Begge nestlederne, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, vil at partiet først skal forhandle om regjeringsdeltakelse med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Mest sett siste uken