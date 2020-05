7-8 innsatte forskanser seg i Sem fengsel

7-8 innsatte har forskanset seg i Sem fengsel i Tønsberg. De innsatte skal ha slagvåpen, men ingen skal være skadd.

Saken oppdateres.

- Det er en gruppe på 7-8 som har forskanset seg på et fellesområde, med noen slagvåpen og smørkniver og så videre, forteller Øyvind Eikedalen i politiet til Nettavisen.

Politiet er på stedet. Det er ikke meldt om noen skadde i hendelsen.

- Vi skal inn og få kontroll på dette, men vi tar det stille og rolig, sier Eikedalen, som legger til at de ikke vurderer at det er fare for skader nå.

- Vi forsøker å ta en rolig tilnærming på dette.

Til TV 2 forteller fengselsleder Robert Holmsen at bakgrunnen skal ha vært misnøye utløst i forbindelse med rutineendring i fengselet.

- Det er snakk om en avdeling med 13 innsatte. Det vil si at de har sosial omgang med hverandre, og ikke sitter isolert i løpet av dagen. Misnøyen er utløst i forhold til en rutineendring, sier han til TV 2.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.58 tirsdag.

De meldte om hendelsen på Twitter klokken 16.19.

- Politiet er på stedet med flere patruljer for å få kontroll på situasjonen, skriver de.