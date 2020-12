700 epidemiologer er blitt spurt: Dette holder de seg langt unna

700 epidemiologer er blitt spurt om sine aktiviteter de siste 30 dagene og hva de unngår.

NEW YORK (Nettavisen): New York Times har i en omfattende undersøkelse spurt 700 epidemiologer om hvilke aktiviteter de har gjort eller ville ha gjort om nødvendig de siste 30 dagene om de kunne.

I undersøkelsen svarer majoriteten at det ikke har tenkt å endre oppførsel før minst 70 prosent av befolkningen er vaksinert.

Undersøkelsen gir en unik innsikt i hvilke grenser de setter for seg selv.

- Livet vil aldri bli det samme

Bare 30 prosent av dem sier for eksempel at de vil gjøre noen endringer i sitt handlingsmønster når de er blitt vaksinert.

Et mindretall av dem sier at hvis vaksinene blir distribuert bredt ut i samfunnet, så tror de amerikanerne vil kunne leve noenlunde fritt neste sommer.

- Jeg er optimistisk med tanke på at en oppløftende vaksine vil bety at vi er tilbake på sporet igjen i løpet av sommeren, 2021, Kelly Strutz, professor ved Michigan State University til avisen.

New York Times skriver også at epidemiologer er svært forsiktige, og at de fleste av de spurte sier at selv med vaksiner så vil de ta ett år eller mer før mange vanlige aktiviteter kan være tilbake for fullt. Flere mener også at livet aldri vil bli det samme som før.

På bakgrunn av undersøkelsen har New York times laget en lang liste over hvilke ting de 700 epidemiologene har unngått den siste måneden.

Her er listen:

De ble spurt om «Aktiviteter som de personlig har gjort eller ville ha gjort om nødvendig de siste 30 dagene», og her er svarene:

Gjort et ærend, som å gå i en matbutikk eller på et apotek: 90 prosent.

Tatt inn posten uten noen forholdsregler: 70 prosent.

Tatt en lang spasertur eller samlet seg utendørs med venner: 62 prosent.

Oppsøkt lege for en avtale som ikke hastet: 44 prosent.

Gå til frisøren for en klipp eller barbering: 29 prosent.

Sende barna på skolen eller i barnehage: 26 prosent.

Sende barna ut for å leke med andre barn: 26 prosent.

Tatt fri en natt med overnatting innenfor vanlig kjøredistanse: 22 prosent.

Hatt interaksjon med mennesker uten sosial distanse eller maske: 15 prosent.

Spist innendørs på en restaurant: 12 prosent.

Kjørt med T-bane eller buss: 11 prosent.

Besøkt et eldre familiemedlem eller venn i deres hjem: 10 prosent.

Deltatt i en politisk protest eller demonstrasjon: 10 prosent.

Deltatt i et mindre middagsselskap innendørs: 9 prosent.

Trent på en gym eller et helsestudio: 9 prosent.

Reist med fly: 8 prosent.

Jobbet på en kontor sammen med andre: 7 prosent.

Gitt en klem eller tatt en venn i hånden når dere møttes: 7 prosent.

Sende barna hjem til andre barn for å leke innendørs: 4 prosent.

Dratt i kirken eller på andre religiøse møter: 4 prosent.

Deltatt i et bryllup eller en begravelse: 3 prosent.

Møtt noen du ikke kjenner så godt: 3 prosent.

Dratt på et sportsarrangement, konsert eller skuespill: 0

Må slå oss til ro med viruset

Av de 23 dagligdags aktivitetene på listen, var det med andre ord bare tre som majoriteten av de spurte hadde gjort den siste måneden: Samlet seg utendørs med venner, hentet posten uten å ta spesielle forholdsregler og gjort ærender som å gå i matbutikken og på apoteket.

Karin Michels, professor i epidemiologi ved U.C.L.A., sier til New York Times at det trolig vil ta flere år før det var trygt nok å «returnere noenlunde til den livsstilen vi hadde», skriver avisen.

- Vi er nødt til å slå oss til ro med å leve med dette viruset, sier hun til New York Times.

