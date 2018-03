700.000 i lønnskutt for Thommessen

KrF løfter ham ut av presidentstolen på Stortinget og lønnen kuttes med 700.000 kroner. Men Høyres Olemic Thommessen avviser at han er bitter.

– Jeg viker ikke for ansvaret, og det er ikke vanskelig å forstå spillereglene, sa Thommessen da han møtte pressen i vandrehallen etter det historiske stortingsmøtet torsdag.

Der kunngjorde han sin avgang som stortingspresident, kun to timer etter at han selv hadde fått beskjed om at KrF ikke lenger hadde tillit til ham.

– Jeg var vel ikke så overrasket egentlig. Dette har vært en krevende sak, som har ridd oss som et mareritt gjennom flere år, sier Thommessen til NTB.

Lønnskutt

Stortingspresidenten er etter kongen den høyest rangerte personen i Norge. Hans stilling rager formelt over så vel høyesterettsjustitiarius som statsminister. Og med formell makt følger høy lønn.

Mens stortingsrepresentantene tjener noe over 928.000 kroner i året, får stortingspresidenten tilsvarende godtgjørelse som statsministeren. Fra og med 1. mai 2017 var beløpet 1.631.346 kroner, ifølge Stortinget.

På spørsmål fra Dagsavisen om hvordan det blir å gå ned 700.000 i lønn, svarer Thommessen som følger:

– Det tror jeg at jeg skal klare. Det er fortsatt en god lønn på Stortinget.

Ville bli sittende

Det var først da KrF traff sin beslutning at Thommessen valgte å tre til side.

– Enten har man et flertall i ryggen eller så har man det ikke. Nå har jeg ikke et flertall, og da trekker jeg meg tilbake.

Han framstiller det som noe av et prinsipp for ham å bli værende i verv man er valgt til:

– Mitt utgangspunkt er det samme nå som overfor andre verv jeg har hatt opp igjennom et langt politisk liv: Hvis du er valgt til en jobb, så skal du prøve å gjøre den best mulig.

Thommessen ville ikke svare på hva han konkret burde eller kunne ha gjort annerledes. Men ansvar erkjenner han at han har, for byggesmellen på Stortinget.

– Som øverste leder for institusjonen så bærer jeg et overordnet, formelt ansvar. Vi skulle ha hatt en helt annen kontroll over byggeprosjektet. Det burde ha vært rigget på en helt annen måte fra begynnelsen av.

Ikke bitter

– Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident, og vil selvfølgelig derfor gå av i den rollen. Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president, sa Olemic Thommessen i sin redegjørelse for Stortinget ved møtestart torsdag.

Da Nettavisen i etterkant ville vite om han er bitter, kom svaret kontant:

– Nei, det er jeg ikke. Men det er klart at det blir en omstilling å forlate en så krevende jobb. Man må liksom stille om hodet, men jeg er sikker på at jeg får ting å drive med framover også.

Thommessen ville ikke gi noen vurdering av hvem Høyre bør velge til å etterfølge ham, men at KrFs beslutning kan sette forholdet til de øvrige partiene på borgerlig side i fare, tror han ikke.

– Jeg tror den politiske ledelsen i partiene også framover vil snakke godt sammen, sa han.

(©NTB)

Mest sett siste uken