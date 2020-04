7.166 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 53

Ferske tall for Norge: Ett skikkelig oppløftende tall - ett gir grunn til bekymring.

Det var ved midnatt registrert 7.166 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 53 tilfeller siste døgn. Mandag var økningen 45. Tilsvarende tall søndag og lørdag var henholdsvis 84 og 61.

De siste to dagene er økningen på 98 tilfeller. Mandag var tilsvarende todagersøkning 129. Søndag og lørdag var samme tall henholdsvis 145 og 161. Tirsdagens tall gir altså en kraftig nedgang i nye smittetilfeller sett over to døgn målt i forhold til både mandag, søndag og lørdag. Nedgangen fra 129 til 98 fra mandag til tirsdag er en gledelig nedgang på utgjør hele 24 prosent.

Natt til tirsdag får i alt 160 personer behandling på sykehus for covid-19-sykdom, opp fra 153 på samme tid mandag.

Det er nå registrert 182 døde som følge av sykdommen. Samme tall i går var 165. Antallet døde har altså økt med 17 på ett døgn - en oppgang på 10,3 prosent. En relativt kraftig økning i antall dødsfall med andre ord.

Ser vi tilbake tre dager til lørdag var antallet døde 161. På tre dager har altså antallet døde økt med 21. Det tilsvarer en økning på 13 prosent.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

Mandag 20.04

Ved midnatt natt til mandag var det registrert 7.113 tilfeller av koronasmitte i Norge - en økning på 45 tilfeller fra samme tid søndag.

Over todagersperioden før mandag var økningen på 129 tilfeller. Samme tall var søndag og lørdag henholdsvis 145 og 161. Mandagens tall på 129 tilsvarte en nedgang på 11 prosent sammenlignet med søndag og 19,9 prosent sammenlignet med lørdag.

Det var mandag registrert 165 døde som følge av sykdommen. Antallet døde søndag var 164 og lørdag 161. Mandagens tall på 165 ga altså en svært moderat økning i antall døde - nærmere bestemt på 0,6 prosent i forhold til søndag og 2,5 prosent i forhold til lørdag.

I alt 153 personer fikk natt til mandag behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Her var tilsvarende tall søndag og lørdag henholdsvis 148 og 165.

Fakta om koronautbruddet i Norge (oppdatert natt til tirsdag 21.04):



* 182 personer med covid-19-sykdom er meldt døde. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19. Gjennomsnittsalderen til de 154 døde som var varslet til FHI mandag, var 84 år. 55 prosent av de døde er menn.

* 7.166 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt mandag.

* Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet (per midnatt natt til 20. april), er 47 år. 51 prosent av de smittede er kvinner.

* 49 prosent har fått smitten i Norge. Av dem som er smittet i andre land, er 10 prosent smittet i Østerrike, 5 prosent i Spania og 2,5 prosent i Italia. For 28 prosent er smittested ukjent.

* Reproduksjonstallet, som beskriver hvor mange mennesker en smittet person smitter videre, var lørdag 0,67.

* I alt 160 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus.

* 113 pasienter er innlagt i Helse sør-øst, 24 i Helse vest, 12 i Helse Midt-Norge og 11 i Helse nord.

* 65 pasienter ble mandag behandlet på intensivenhet.

* Gjennomsnittsalder på alle de 196 som har vært innlagt på intensivenhet, er 62 år, og 74 prosent er menn. Det er registrert 25 dødsfall ved intensivenhetene.

* 143.255 personer var fram til søndag ettermiddag testet for koronavirus. Om lag 5 prosent av testene er positive.

* Per tirsdag morgen var 1.018 sykehusansatte i karantene på grunn av koronaviruset, ifølge VG.

(Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )