72-åring fra Askøy døde av blodforgiftning som følge av campylobacterbakterier

Kvinnen døde trolig av blodforgiftning, viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten fra Gades institutt etter undersøkelse av den 72 år gamle kvinnen som døde på Haukeland universitetssjukehus 12. juni.

«Den foreløpige undersøkelsen konkluderer med at dødsårsaken trolig er blodforgiftning som følge av infeksjon», skriver Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag.

«Patologens foreløpige konklusjon er at kvinnen fikk blodforgiftning av campylobacter fordi hun hadde en tarminfeksjon med denne bakterien, men at hun neppe ville fått blodforgiftning dersom hun ikke hadde hatt et redusert immunforsvar», skriver politiet videre.

Det er gjennomført en full rettsmedisinsk undersøkelse av kvinnen.

Onsdag gikk politiet gjennom rapporten med kvinnens nærmeste pårørende og deres bistandsadvokat. De pårørende forstår at politiet også vil gå offentlig ut med det foreløpige resultatet.

Det er påvist DNA fra campylobacter hos kvinnen og campylobacterbakterier har trolig ført til en tarminfeksjon som har medført blodforgiftning.

Kvinnen som døde fikk behandling for en annen alvorlig sykdom før hun ble innlagt på Haukeland sykehus med mage og tarmsymptomer 8. juni. Kvinnens immunforsvar var sterkt svekket som følge av behandlingen og hun var derved ekstra utsatt for infeksjoner og påfølgende blodforgiftning.