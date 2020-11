72 nye smittetilfeller per dag i Bergen: - Matematikken her er brutal

91 nye smittetilfeller i Bergen siste døgn. Sjudagerssnittet er nå 72 nye smittede hver dag.

OSLO (Bergen): - Siden i går er det registrert 91 nye smittetilfeller av covid-19 i Bergen, opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse onsdag.

Det er 64 flere enn dagen før. Et glidende sjudagerssnitt for Bergen viser 72 nye smittede hver dag.

Det nærmer seg nå 3000 smittetilfeller totalt i vestlandshovedstaden siden februar.

Kommunen har innført strenge tiltak og håper å se effekten av disse i løpet av noen uker.

R-tall på 1,6

Haukeland universitetssjukehus har regnet ut at det såkalte R-tallet for Bergen har ligget på 1,6.

- Det er et veldig høyt tall, understreket Valhammer.

- Hvis 1000 personer blir smittet, tilsvarer det en nesten fullsatt Brann stadion i løpet av en måned. Fire uker senere vil antallet tilsvare omtrent innbyggertallet i Bergen, sa byrådslederen.

- Matematikken her er brutal, la Valhammer til og sa han tross alt er sterk i troen på at kommunen skal komme seg gjennom utfordringene.

- Håper å se tallene gå ned

- Vi rapporterer om et høyt tall i dag, men det må sees i sammenheng med tallet dagen før. Jeg håper vi får se en tydelig trend nå om at det tallet går ned, sa helsebyråd Beate Husa på pressekonferansen.

- Mye kan forandre seg i positiv retning på tre uker. Da kan vi få en mer normal julefeiring. Det kan være godt for den psykiske helsen, sa hun videre.

- Pandemien har kanskje vist oss at vi er et mer sosialt folkeslag enn vi har trodd. Flere melder nå at det begynner å tære på, kom det fram på pressekonferansen.

Søndag ble det registrert 62 nye smittetilfeller i Bergen. Mandag var tallet 27. Tirsdag ble det registrert 37 nye smittede.

ALLTID OPPDATERT: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

Bergen innskjerpet sine smitteverntiltak natt til lørdag 7. november.

* Reduksjon i private sammenkomster. 5 personer er den nye grensen (unntak for familier som er større enn fem).

* Arrangement på offentlig sted skal ha faste sitteplasser. Det er ikke lov med flere enn 20 deltakere til stede. Unntaket er begravelser, der det kan være inntil 50.

* Breddeidrett over 20 år blir forbudt.

* Treningssentre og svømmesentre skal holde stengt.

* Trening for barn og unge under 20 år kan gjennomføres, men kamper og cuper tillates ikke.

* Bibliotek stenges for aktivitet og opphold.

Butikker og kjøpesentre må sørge for minst 2 meters avstand. Det skal være nødvendig vakthold.

* Krav om munnbind videreføres på offentlig sted.

* Skjenkesteder og serveringssteder skal stenges senest klokka 22.

* Krav om hjemmekontor blir forskriftsfesta som påbud.

* Besøksforbud på helseinstitusjoner videreføres.

* Innfører gult tiltaksnivå på ungdomsskolene.

* Klar oppfordring om å unngå kollektivtrafikk.