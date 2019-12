72 studenter må ta eksamen på nytt etter tabbe

72 studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge må ta eksamen i makroøkonomi på nytt etter at eksamensoppgaven ble gjort tilgjengelig for studentene for tidlig.

Studierektor Vibeke Bredahl ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) sier til Telemarksavisa at det dreier seg om en menneskelig feil, og at det ikke er uvanlig at en faglærer legger ut tidligere eksamensoppgaver før en eksamen. – Faglæreren skulle legge ut en eksamensoppgave fra våren 2019, men så la han ut oppgaven for høsten 2019, som var den oppgaven de skulle ha. Eksamensoppgaven var litt dårlig merket. Det er en veldig uheldig og beklagelig feil, som ikke ble oppdaget av eksamenskontoret, sier Bredahl til avisen. Det er ikke kjent hvor mange som faktisk lastet ned den konkrete oppgaven før eksamen. Siden det er gjort en formell feil, har universitetet ikke mulighet til å godkjenne oppgaven til noen av studentene, ifølge Bredahl. (©NTB)

