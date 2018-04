73-åring siktet for barnevoldtekt fengslet i tre uker

En 73 år gammel mann ble fredag varetektsfengslet i Haugaland tingrett. Han er siktet for å ha voldtatt en jente under 14 år.

En mann ble i Haugaland tingrett fredag varetektsfengslet i tre uker med brev- og besøkskontroll. I kjennelsen står det at mannen er siktet for straffelovens paragraf 299 som omhandler voldtekt av barn under 14 år, melder Rogalands Avis.

Under fengslingsmøtet erkjente ikke mannen straffskyld for noen av postene i siktelsen.

Politiet sier de er i en innledende fase av etterforskningen. Ifølge kjennelsen skal blant andre fornærmedes søskenbarn, som jevnlig har overnattet i mannens bolig, avhøres den neste tiden.

Strafferammen dersom mannen blir kjent skyldig er fengsel inntil ti år.

(©NTB)

