793 døde av koronavirus i Sverige - økning på 106 på ett døgn

Over 9000 er bekreftet smittet av koronaviruset i landet.

Statsepidemiolog Anders Tegnell opplyser under en pressekonferanse torsdag at det nå er 793 døde av koronavirus i Sverige. Det er en økning på 106 fra onsdag.

Totalt 9141 mennesker har testet positivt for viruset, og 719 får behandling på intensivavdelinger.

- De som er over 80 år har absolutt høyest risiko for å dø. Har man en kronisk sykdom i tillegg øker risikoen enda mer. Det forekommer dødsfall for de som er yngre også, men det er veldig, veldig uvanlig, sier Tegnell.

Det støttes av de offisielle tallene fra Folkhälsomyndigheten, som viser at 429 personer over 80 år har dødd av viruset i landet. I Sverige har 332 kvinner og 461 menn dødd av koronaviruset.

Slår tilbake mot Norge

I et intervju med NRK og i et påfølgende intervju med VG onsdag uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad at han trodde den svenske brems-strategien er feil.

- Jeg tror den litt teoretiske tanken om at hvis man har mange syke til enhver tid, litt brems-strategi som man kjører i Sverige, og at det da er mye lettere å kontrollere, det tror jeg er helt feil, sa Nakstad til kanalen ifølge VG.

Til VG utdyper Nakstad at land som har brukt brems-strategien som Sverige og Storbritannia, raskt har måttet gå over til en kraftigere slå-ned strategi for å få kontroll på smittespredningen.

Den svenske statsepidemiologen kjenner ikke igjen Sveriges måte å jobbe på i den norske beskrivelsen.

- Jeg kjenner meg ikke igjen. Vi har aldri ønsket å ha mange syke mennesker på samme tid. Vi har aldri hatt den tanken, sier Tegnell til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Han sier videre at de også forsøker å skyve problemene foran seg en periode slik at de kan få en pust i bakken, men at de har blitt enige om at å stenge alt ikke er løsningen.

- Min oppfatning er, mer og mer, at fokuset er på hvor "merkelige" vi er i Sverige, det holder ikke, sier Tegnell til avisen.

Ber alvorlig syke om å ta kontakt

Torsdag formiddag skrev Nettavisen om Oslo universitetssykehus uvanlige grep for å få folk til å ta kontakt med de dersom de trengte det. OUS har opplevd en markant nedgang i antall henvendelser, og frykter at folk kvier seg for å ta kontakt av frykt for koronaviruset. Denne problematikken ble også tatt opp under pressekonferansen med Folkhälsomyndigheten i Sverige.

- Ikke vær redd for å oppsøke legehjelp dersom du trenger det. Vi har fått indikasjoner på at folk ikke ringer 1177 (det svenske nødnummeret) selv om man har en akutt sykdom. Man skal be om hjelp dersom man trenger hjelp, sier Johanna Sandwall, kriseberedskapssjef på Socialstyrelsen.

Da koronapandemien slo innover Norge ble omsorgssentre og sykehjem stengt for besøkende. I Sverige har de derimot latt sykehjem være åpne for besøkende, frem til nå. Torsdag ble det klart at regjeringen har besluttet at det nå blir innført et forbud mot besøkende på særskilte boenheter for eldre. Det vil være mulig å gi dispensasjoner fra besøksforbudet, det opplyser juridisk ekspert i Socialstyrelsen, Katrin Westlund.