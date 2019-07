8 av 10 nordmenn bryter «nesten alltid» denne fartsgrensen

Det viser en stor landsomfattende Trygg Trafikk-undersøkelse blant norske bilister.

- Det er bekymringsfullt mange som kjører for fort for ofte, sier fungerende kommunikasjonssjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk, i en pressemelding.

Det er Kantar TNS som har gjennomført undersøkelsen, og den kartlegger hvor ofte og hvor nordmenn kjører for fort, men den har også fått frem hva vi vi mener om fartsgrensene.

Derfor bryter vi fartsgrensen

Det er tre grunner som går igjen oftest på hvorfor nordmenn er villig til å bryte fartsgrensen. Det er gode veier, at man er alene på veien og at fartsgrensen er for lav. Spesielt det siste gjenspeiles i nordmenns holdning til fart i 30-sone. Resultatene fra undersøkelsen viser at 60 prosent kjører over fartsgrensen «av og til» eller oftere.

Det bekymrer Trygg Trafikk i aller høyeste grad.

- 30-sone er ofte ensbetydende med tettbygd strøk. Her vil det være fotgjengere, syklister og barn i veien. Det er livsfarlig for en myk trafikant å bli truffet av en bil i for eksempel 40 km/t. Å kjøre for fort her er utsette andre for unødvendig fare, opplyser Solstad Steen.

Her kjører over 80 prosent for fort

Den største tankevekkeren for Trygg Trafikk er at nesten alle nordmenn bryter fartsgrensen med vilje, når de kjører i 80-sonen. 86 prosent svarte i undersøkelsen at de kjører fortere enn 80 km/t «nesten alltid» eller «av og til».

Les også Nye tall viser at utenlandske vogntog-sjåfører nesten alltid har skylden i ulykker

- På landeveier med 80-grense er det mange som lar seg friste til å trå litt ekstra på gassen. Men det er noe av det farligste du kan gjøre på disse veiene. Veier med 80-sone er blant de mest ulykkesbelastede strekningene vi har, og hvis du kolliderer i den farten er risikoen skyhøy for at du eller andre mister livet eller blir alvorlig skadd, sier kommunikasjonssjefen videre.

Det er heller ikke farten nordmenn mener er den største faren i trafikken. Kun sju prosent mener at farten utgjør den største risikofaktoren.

- Det er mindre positivt at så mange undervurderer faren ved høy fart. Det er dessverre sånn at for høy fart dreper, avslutter Solstad Steen.

Det norske folk mener istedenfor at uoppmerksomhet er den største risikofaktoren i trafikken. Det mener 78 prosent av deltagerne i undersøkelsen.