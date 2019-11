8.000 Get-kunder har vært uten TV og internett i flere timer

– Vi håper å rette feilen i løpet av kvelden.

(Romerikes Blad): Et gang mellom klokka 13 og 13.30 tirsdag ettermiddag falt både tv- og internett-signalet til 8.000 hustander ut.

– Det har vært et brudd på en fiberkabel i Strømmen. Der er det noen som har gravd over kabelen vår. Vi har nå gravd oss fram til denne kabelen og er i ferd med å rette feilen. Vi håper å få rettet feilen i løpet av kvelden. Siste melding til meg er at estimert rettetid er fire timer fra nå, sier pressekontakt Ellen Scheen i Telia Norge til rb.no ved 19.10-tida.

Scheen forteller at det er kunder på Strømmen, Skjetten og Skedsmokorset som er rammet.

– Vi beklager på det sterkeste ulempene dette medfører og lover at vi jobber på spreng for å få skjøtet kabelen igjen, sier hun.

– Har det vært stor pågang fra kunder?

– Jeg kjenner ikke detaljene i det, men det blir jo fort det, særlig med tanke på at dette skjer på kvelden da folk flest bruker tv og internett, sier pressekontakten.

