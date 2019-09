86 tigre reddet fra thailandsk tempel er døde

Over halvparten av de 147 tigrene som ble reddet fra et buddhisttempelet at Pha Luang Ta Bua for tre år siden, har dødd av sykdom.

Tigrene har siden redningsaksjonen bodd i et statsdrevet naturreservat. Ifølge landets myndighet for dyreliv og nasjonalparker døde tigrene i hovedsak som følge av sykdom knyttet til innavl. DNA-tester gjort av myndighetene viser at alle de 147 tigrene stammer fra de samme seks tigrene i tempelets opprinnelige avlsprogram. Les også: Tigerbestanden i India i vekst Tigertempelet, som Pha Luang Ta Bua kalles, ligger i Kanchanaburi-provinsen vest for landets hovedstad Bangkok. Tigrene har blitt brukt som trekkplaster for turister som kunne komme inn i templet, mate dem og ta bilder med dem. I forbindelse med aksjonen i 2016 fant myndighetene tigerskinn, tenner og minst 1.500 amuletter laget av tigerknokler. De fant også minst 60 døde tigerunger i tempelets frysebokser. Les også: Populært Tiger-Tempel under sterk kritikk: Fant 40 døde tigerunger i en fryser Det anslås at det finner i overkant av 1.000 tigere i Thailand, hvor kun rundt 200 av dem lever i det fri.