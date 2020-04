870 har dødd av koronaviruset i Sverige - økning på 77 siste døgn

Det opplyser svenske myndigheter under dagens pressekonferanse.

I Sverige har 77 mennesker dødd av koronaviruset det siste døgnet, og det totale antallet er nå 870 dødsfall, det opplyser Folkhälsomyndigheten under dagens pressekonferanse.

Flest menn

Av de 870 dødsfallene er 363 kvinner og 507 menn, det opplyser Folkhälsomyndigheten på sine nettsider.

Aldersgruppen 80-90 år er den aldersgruppen som opplever flest dødsfall i landet, med 352 dødsfall. I aldersgruppen 90 år og eldre har 186 dødd, og 225 i aldersgruppen 70-79 år.

Det er aldersgruppen 50-59 år som har flest smittede, der tallet ligger på 1.700 bekreftet smittede.

9.865 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Sverige. Det er en økning på 544 nye smittede på et døgn.

- Totalt nærmer vi oss nå 10.000 smittede i Sverige. Antallet nye som ligger på intensivavdelingene er ganske stabilt. Vi kan ikke dra noen slutninger, men vi får se den kommende uken, ettersom vi vet at det finnes et etterslep, sier Karin Tegmark Wisell under pressekonferansen.

Stockholm har fremdeles en stor overvekt av de smittede i landet, der over 4.000 er smittet av koronaviruset.

Legemiddelmangel

Selv om antallet som ligger på intensivavdelingene i landet er stabilt, har flere avdelinger i Stockholm begynt å gå tom for legemiddelet propofol, som blant annet blir brukt under narkose og på pasienter som ligger i respirator.

Det har ført til at det svenske Läkemedelsverket nå tillater at det veterinærlegemiddel med samme innhold som propofol kan brukes på mennesker i respirator.

- Det er en ekstrem situasjon, ved at intensivavdelinger overalt har et økt behov for legemiddelet samtidig. Da må vi være ekstra varsomme og ta noen tiltak som ikke er vanlig, sier direktør ved Läkemedelsverket, Maja Marklund til Sveriges Radio.