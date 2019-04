88 000 husstander får ekstra bostøtte til høye strømutgifter

Til sammen blir 267 millioner kroner utbetalt de nærmeste dagene.

Etter forslag fra regjeringen, vedtok Stortinget enstemmig 2. april at alle husstander som mottok bostøtte for februar, skal få en ekstrautbetaling som hjelp til å dekke høye strømutgifter.

Til sammen får 88 000 husstander utbetalt 267 millioner i ekstra støtte til strømutgifter. Utbetalingen skjer før påske, 9. april og bare til de som fikk bostøtte i februar.

For å få bostøtte må man ha lav inntekt og høye boutgifter. 29 prosent av mottakerne er barnefamilier, skriver Husbanken i en pressemelding.

Her kan du sjekke om du har rett til bostøtte.

I alt er det 24.620 barnefamilier som mottar ekstrautbetalingen for høye strømutgifter. Nær to av tre barnefamilier som mottar bostøtte er enslige med barn.

Utbetalingen er på 2 950 kroner for enslige. Husstander med flere medlemmer vil få et tillegg på 120 kroner per ekstra husstandsmedlem. Et par uten barn vil dermed få utbetalt 3 070 kroner, mens for eksempel en familie med tre barn vil få utbetalt 3 430 kroner.