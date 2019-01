968 personer ble anmeldt for trygdesvindel i 2018

Totalt er det anmeldt for 166 millioner kroner.

De fleste anmeldte sakene gjelder svindel av dagpenger.

905 personer ble anmeldt for svindel av dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Mange har jobbet og tjent penger uten å melde det til NAV.

- Velferdsordningene er basert på tillit og etterkontroller. Det er alvorlig når noen som er arbeidsføre og har inntekt forsøker å utnytte ordningene, og disse bør merke seg konsekvensene slike valg kan gi, sier arbeid- og velferdsdirektør, Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Færre anmeldte og mindre beløp

De siste tre årene har NAV anmeldt færre for trygdesvindel. Gjennomsnittlig anmeldt beløp for hver sak har gått ned, og det totale beløpet er redusert med 67 millioner kroner.

Tallene fra 2017: 1.048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017

Nav setter nedgangen i sammenheng med bedre kontrollmetoder og sakene blir avdekket tidligere. Årsaken er ordningen a-inntekt, som krever at arbeidsgivere månedlig rapporterer inn ansattes inntekt til Skatteetaten. Denne har NAV tilgang til i kontrollarbeidet.

– Det er ikke et mål for NAV å anmelde flest mulig, men alvorlige saker vil vi alltid anmelde. Gjennom raskere avklaring av mindre saker kan vi bedre prioritere større og mer kompliserte saker, sier Vågeng.

Forebyggende samarbeid

NAV samarbeider tett med andre etater for å avdekke organisert økonomisk kriminalitet i arbeidslivet. Målet er også forebygging.

I 2018 ble totalt 58 personer anmeldt for trygdesvindel og arbeidslivskriminalitet (a-krim) for til sammen 27,5 millioner kroner. Slike saker står også for høyest anmeldt beløp.

Den største saken er fra Oslo og gjelder svindel av 2,3 millioner kroner i arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Personen hadde jobbet svart med godstransport.