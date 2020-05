98 koronadødsfall kobles til denne bygningen

På det verste måtte man bestille en frysebil til å stå på utsiden for å oppbevare alle likene.

NEW YORK (Nettavisen): Historien om Isabella Geriatric Center på Washington Heights på Manhattan er blitt et mørkt kapittel i den allerede triste historien om hvordan koronaviruset herjer i New York.

- Jeg forstår det ikke. De kontaktet oss ikke før i siste minutt for å fortelle oss at hun ikke kom til å overleve. Hvordan kan noe slikt skje? Det var ingen kommunikasjon. På sykepleierstasjonen tok de ikke telefonen, så man måtte ringe om og om igjen, forteller et anonymt familiemedlem til nyhetskanalen NY1.

Utgjør 14 prosent av alle på sykehjemmet

Vedkommende er en av mange pårørende som har mistet sine nærmeste på Isabella Geriatric Center i New York City, som har 705 sengeplasser.

Så langt er 60 av pasientene på sykehjemmet bekreftet døde av koronaviruset, eller mistenkes å ha dødd av viruset på selve hjemmet. Ytterligere 38 personer fra sykehjemmet har blitt fraktet til sykehus og har dødd der. De er alle enten bekreftet smittet eller mistenkes å ha vært smittet av viruset, melder NY Post.

Helsedepartement i New York sier at de har fått rapportert om utbrudd fra hele 239 sykehjem i staten, hvorav minst seks av dem har hatt dødsfall på 40 pasienter eller mer.

Av de 98 er 46 bekreftet smittet av viruset, mens 52 av dem er mistenkte tilfeller. Antall døde utgjør hele 14 prosent av alle pasientene på sykehjemmet.

- Det er helt grufullt

Antall døde pasienter gjør dette sykehjemmet på Manhattan til et av de hardest rammede sykehjemmene i USA. Men det er på langt nær det eneste sykehjemmet som er hardt rammet i staten New York.

Helsedepartementet i New York sier at de har fått rapportert om utbrudd fra hele 239 sykehjem i staten, hvorav minst seks av dem har hatt dødsfall på 40 pasienter eller mer.

På et tidspunkt kom dødsfallene så tett på Isabella Geriatric Center, at man måtte bestille en frysebil som man parkerte i bakgården, fordi begravelsesbyråene ikke hadde tid og kapasitet til plukke opp alle likene etter hvert som folk døde, skriver Daily Mail.

- Det er helt grufullt, sier ordfører Bill de Blasio om alle dødsfallene på sykehjemmet.

- Det er et uvurderlig tap, og det er bare umulig å forestille seg at så mange mennesker mistet livet på et sted, sier ordføreren.

- Ressursmangel og mangel på beskyttelser

I en uttalelse skriver sykehjemmet at de opplevde ressursmangel på personell og beskyttelse, da koronaviruset kom til New York. Blant annet måtte de leie inn folk fra byrå utenfra for å kunne ta vare på pasientene.

Her er noen sykepleiere fotografert inne på Isabella Geriatric Center. Foto: Facebook: Isabella Center

- Isabella, som alle andre sykehjem i New York City, hadde opprinnelig begrenset tilgang til omfattende og konsekvent interntesting for raskt å kunne diagnostisere våre pasienter og ansatte, skriver Audrey Waters, en talskvinne for sykehjemmet, i en e-post til nyhetsbyrået AP.

- Dette hemmet vår evne til å identifisere de som var smittet og asymptomatiske, til tross for vår innsats for raskt å skille alle som hadde symptomer, skriver Waters.

Historien om Isabella Geriatric Center på Washington Heights på Manhattan er blitt et mørkt kapittel i den allerede triste historien om hvordan koronaviruset herjer i New York. "Heroes Work Here, heter det på skiltene som henger utenfor bygningen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Krever granskning

En av dem som nå krever en gransking av Isabella Geriatric Center, er kongressmedlem Adriano Espaillat.

- Isabella Geriatric Center’s ignorering av åpenhet og grunnleggende manglende evne til å holde pasienters familier oppdatert på forholdene som deres nærmeste lever under, er uakseptabelt, sier Espaillat i en uttalelse, ifølge Manhattan Times.

4,813 pasienter fra sykehjem er døde i NY

Sykehjemmene i New York er svært hardt rammet av koronaviruset. Bare for noen dager siden ble antallet personer som hadde dødd på sykehjem oppdatert med over 1700 dødsfall, melder New York Times. Det siste rapporterte tallet fra 3. mai i år, viser at totalt 4,813 pasienter fra sykehjem i New York er døde av viruset. Dette utgjør rundt en fjerdedel av alle koronarelaterte dødsfall i staten.

Staten New York er den som er rammet hardest av koronaviruset med over 20.000 koronarelaterte dødsfall og over 320.000 smittede.

