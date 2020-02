En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.

Det antas at skipet kom i drift mens det var ankret opp utenfor Slagentangen ved Tønsberg. Det er så langt ikke observert noe olje på stedet, men det antas at det er lekkasje fra en av kablene. Kystverket er rutinemessig varslet om saken, opplyser Statnett i en pressemelding søndag.

Skadeomfanget er ennå ikke kjent, men forbindelsen vil være koblet ut en tid fremover. Strømforsyningen til Østlandet anses likevel som god, men handelskapasiteten mot Sverige er begrenset.

Brannvesenet i Vestfold melder at det ikke er gjort noen observasjoner av olje på sjø eller land. De opplyser videre at høyspentkabelen er isolert med olje, og at noe lakk ut. Mannskapene har befart kysten fra Horten til Slagentangen uten funn av olje i sjøen eller påslag.

Statnett har mobilisert eget personell og vil i løpet av søndag undersøke området med fjernstyrt undervannsfarkost.

Sjøkablene er en del av forbindelsen mellom Rød i Telemark og Hasle i Østfold.