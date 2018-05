Abbas beklager holocaust-uttalelse

Palestinernes president Mahmud Abbas beklager holocaust-uttalelsen han kom med tidligere i uka, som resulterte i anklager om antisemittisme.

Den 82 år gamle presidenten kom med den omstridte uttalelsen under et møte i Det palestinske nasjonalrådet i Ramallah på den okkuperte Vestbredden mandag kveld.

– Fra det 11. århundre og fram til holocaust som fant sted i Tyskland, opplevde jødene som flyttet til Vest- og Øst-Europa massakrer hvert 10. til 15. år. Hvorfor skjedde dette? De sier at «det er fordi vi er jøder», sa Abbas til PLOs øverste organ.

Han siterte deretter fra bøker skrevet av jødiske forfattere og hevdet at disse beviser at hatet mot jøder i mellomkrigstida i Europa ikke var religiøst betinget, men ble forårsaket av jødenes sosiale funksjon i samfunnet – først og fremst utlånsvirksomheten deres.

Massiv kritikk

Uttalelsen høstet massiv kritikk, både i Israel og internasjonalt.

– En holocaust-fornekter er og blir åpenbart en holocaust-fornekter, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Andre israelske statsråder anklaget Abbas for antisemittisme, blant dem utdanningsminister Naftali Bennett.

– Abbas er fullstendig gjennomsyret av antisemittisme – fra topp til tå. Abbas fyller den neste generasjonen med antisemittismens gift, hevdet Bennett.

USAs ambassadør i Israel, David Friedman, betegnet talen som «et nytt lavmål» fra Abbas og hevdet at den palestinske presidenten i realiteten ga jødene skylden for holocaust.

– Foraktfull

FNs Midtøsten-utsending Nikolaj Mladenov betegnet den palestinske presidentens uttalelse som «foraktfull og antisemittisk».

– Slike uttalelser er uakseptable, de er dypt urovekkende og de tjener verken det palestinske folk eller freden i Midtøsten, heter det i en kunngjøring fra Mladenov. EU sluttet seg også til fordømmelsene.

– Slik retorikk tjener bare dem som ikke ønsker en tostatsløsning, heter det i en kunngjøring fra Brussel.

Fredag svarte Abbas på kritikken og understreket at han på ingen måte mener at Europas jøder hadde seg selv å takke for holocaust.

Full respekt

– Hvis folk ble såret, særlig personer av den jødiske tro, ber jeg om unnskyldning, heter det i en kunngjøring fra palestinernes president.

– Jeg forsikrer alle om at det aldri var min intensjon å såre noen og jeg vil få gjenta at jeg har full respekt for den jødiske tro, på lik linje med andre monoteisme trosretninger, heter det videre i kunngjøringen, som både var på hebraisk, arabisk og engelsk.

– Jeg vil også få gjenta min fordømmelse av holocaust, som var den mest avskyelige forbrytelsen i historien, og jeg vil uttrykke vår sympati med ofrene, sier Abbas.

– Vi fordømmer på samme vis alle former for antisemittisme, og vi bekrefter at vi forplikter oss til en tostatsløsning og til å leve side ved side i fred og sikkerhet, avslutter han.

Doktoravhandling

Abbas har også tidligere høstet kritikk og anklager om antisemittisme for sine uttalelser om holocaust, blant annet i forbindelse med doktoravhandlingen han skrev ved Patrice Lumumba-universitetet i Moskva på begynnelsen av 1980-tallet.

Avhandlingen hadde tittelen «Den andre siden: Den hemmelige forbindelsen mellom nazisme og sionisme» og anklaget sionistbevegelsen for å ha samarbeidet med nazistene før og under andre verdenskrig.

Abbas hevdet i doktoravhandlingen også at anslaget over hvor mange jøder som ble drept under holocaust – 6 millioner – er for høyt.

(©NTB)

Mest sett siste uken