Abbas: Palestinerne kutter alle bånd til Israel og USA

President Mahmoud Abbas sier palestinerne kutter alle bånd til Israel og USA.

Det melder nyhetsbyrået AFP lørdag.

Både palestinske myndigheter og vanlige palestinske borgere har reagert sterkt på den såkalte fredsplanen til USAs president Donald Trump. Planen, som ble presentert tirsdag ettermiddag, innebærer blant annet at Israel får annektere store områder på den okkuperte palestinske Vestbredden.

Palestinernes president Mahmoud Abbas har avvist planen i sin helhet, og kalt den konspiratorisk, samt har han lovt at den aldri vil bli satt ut i livet.

– Vårt folk skal sørge for at denne planen havner på historiens søppeldynge, sier han.

Hamas, som styrer på Gazastripen, kaller planen tøvete, og Hizbollah i Libanon kaller den et skammelig forsøk på å frata det palestinske folk alle rettigheter.

Legitimerer okkupasjon

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kaller planen helt uakseptabel og en legitimering av Israels okkupasjon, mens Iran kaller den en trussel mot stabiliteten i regionen og mener at Trump og Israel er dømt til å mislykkes.

Jordan fastholder FNs krav om en framforhandlet fredsavtale basert på grensene fra før Israels okkupasjon i 1967.

Egypt har også etterlyst forhandlinger og «en omfattende og rettferdig fred» som innebærer «etablering av en uavhengig palestinsk stat».

Utenriksministre fra de 22 landene i Den arabiske liga møtes lørdag i Kairo for å diskutere planen, som generalsekretær Ahmed Aboul Gheit alt har avvist.

– Rettferdig og varig fred oppnås ikke dersom man overser realitetene, som er at Israel har okkupert de palestinske områdene siden 1967, sa han onsdag.

Legitime rettigheter

Saudi-Arabia understreker at en fredsavtale må «oppfylle palestinernes legitime rettigheter», og kong Salman understreket onsdag overfor president Mahmoud Abbas «kongedømmets faste holdning når det gjelder Palestina-spørsmålet og det palestinske folks rettigheter».

Den eneste hyllesten av Trumps plan kommer fra De forente arabiske emirater, som ikke engang anerkjenner staten Israel.

– Planen er et viktig utgangspunkt for å returnere til forhandlinger innenfor et USA-ledet internasjonalt rammeverk, heter det i en kommentar derfra.

