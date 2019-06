Abbasi-familien til Trondheim – støttemarkering varslet

Abbasi-familien skal etter planen ankomme Trondheim onsdag. Der vil det holdes en støttemarkering for dem.

Familiens bistandsadvokat, Erik Vatne, sier til NTB at planen er at familien drar til Trondheim onsdag formiddag, men understreker at det avhenger av morens helsetilstand.

Markeringen i Tordenskioldsparken begynner onsdag ved 17-tiden.

Blant dem som deltar er Åge Aleksandersen og biskop Ragnhild Jebsen i Nidarosdomen. I tillegg vil Rosenborg-profil Tor Reginiussen, som har engasjert seg i saken, levere et budskap via video.

– Tøffe døgn

Lars Haltbrekken, som er familiens talsperson og stortingsrepresentant for SV, sier at uttransporteringen har vært en påkjenning for familien.

– Jeg har møtt Yasin, den eldste av de tre søsknene. Det er noen veldig tøffe døgn de har vært gjennom, hvor de har blitt fraktet med tvang fra Trondheim, sier han.

Samtidig vil Haltbrekken be justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om å redegjøre for denne utkastelsen.

– Så kommer vi til å fremme et forslag om en langt mer medmenneskelig asylpolitikk enn det vi har i dag. Denne saken viser i all sin grusomhet hvor umenneskelig norsk asylpolitikk kan være, sier han.

Mannlig beskytter

Moren og hennes tre barn på 16, 20 og 22 år fikk i 2012 oppholdstillatelse primært fordi de ikke hadde noe mannlig beskyttende nettverk i Afghanistan. Men UNE tilbakekalte tillatelsen i 2014 da familiefaren dukket opp i Norge.

Moren og barna ble hentet av politiet lørdag morgen og senere satt på fly til Afghanistan via Istanbul.

Moren ble av helsemessige årsaker returnert til Norge mandag. Dagen etter ble de tre søsknene fløyet tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot. Søsknene ble tirsdag gjenforent med moren på Akershus universitetssykehus etter at de landet på Oslo lufthavn.

Formannskapet i Trondheim kommune krever garantier for at det ikke vil bli gjort nye forsøk på uttransportering av familien.

