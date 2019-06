Abbasi-søsknene og moren tilbake i Trondheim

Den afghanske familien Abbasi kom torsdag kveld tilbake til Trondheim, etter at myndighetenes forsøk på å transportere dem ut av landet måtte avbrytes.

Moren ble utskrevet fra sykehus torsdag og reiste sammen med de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) med fly tilbake til Trondheim.

– De er på vei mot sin leilighet nå. De er veldig glade for å komme fram, men er veldig slitne av alt sammen. De trenger å være sammen, sier Einar Vegge, som er leder for støttegruppa for familien, til NTB.

Han opplyser at familien vil være sammen med venner og helsepersonell.

– Vi ber om litt ro denne kvelden og i morgen formiddag, sier han.

Familien kom til Norge i 2012, men har mistet sin oppholdstillatelse og ikke lykkes med å få den tilbake etter flere runder i rettsvesenet. De ble forsøkt transportert ut av landet i helgen, men moren gikk inn i en bevisstløs tilstand under uttransporteringen, og afghanske myndigheter nektet å ta imot de tre søsknene.

(©NTB)