Abbasi-søsknene tilbake i Norge etter at uttransporteringen ble stanset

Tirsdag ettermiddag kom de tre Abbasi-søsknene tilbake til Norge, etter at politiet stanset uttransporteringen til Afghanistan.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttalte seg mandag kveld etter at afghanske myndigheter besluttet å ikke akseptere Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan Abbasi (16) tilbake i landet.

Søsknene ble derfor hentet hjem fra Istanbul. Tirsdag ettermiddag landet de på Gardermoen.

– Uttransport er stanset. Det jobbes med å returnere familien tilbake til Norge så snart som mulig. De sendes ikke til Kabul i kveld, skrev politiet i en pressemelding mandag.

Privatfly for nesten 900.000 kroner

For å få hjem søsknene leide politiets utlendingsenhet et privat business-jet for rundt 870.000 kroner, ifølge NRK.

– Etter en konkret vurdering ble det besluttet å bruke et innleid charterfly for å gjennomføre utsendelsen av familien fra Norge fremfor bruk av vanlig rutefly, skriver kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i PU til NRK.

PRIVATFLY HJEM: Abbasi-søsknene ble fløyet til Norge med denne typen privatfly. Foto: Jetlife

Reaksjoner

Familiens advokat Erik Vatne er svært glad og lettet over at søsknene får komme hjem til Norge.

– Jeg snakket med søsknene i kveld, før politiets pressemelding kom. Da var de fortsatt innstilt på at de i løpet av kvelden skulle sendes til Kabul. De var redde og bekymret, sa Vatne til NTB mandag.

Yasin Abbasis kjæreste, Gabriele Rocyte, skrev i en sms til VG at nyheten er som et mirakel.

– Jeg har akkurat fått snakket med Yasin og han sier at han er veldig glad og at han ikke har hatt en så god følelse på lenge, skrev hun.

Les også Abbasi-familien lander på Oslo lufthavn i ettermiddag