ABC: FBI arresterte amerikansk soldat - skal ha diskutert planer om bombeangrep

Soldaten fra den amerikanske hæren skal ha snakket om å bombe et stort nyhetsnettverk. Presidentkandidat angivelig også et mål for angrep.

LOS ANGELES (Nettavisen): FBI har pågrepet en amerikansk soldat som skal ha diskutert å bombe et nyhetsnettverk i USA, melder ABC.

Mannen skal også ha diskutert planer om å angripe presidentkandidaten Beto O'Rourke, samt å reise til Ukraina for å slutte seg til voldelige, høyreekstreme grupper.

ABC viser til rettsdokumenter som sier at soldaten i den amerikanske hæren hadde kommunisert med en annen amerikaner, som hadde reist til Ukraina for å kjempe med den høyreekstreme gruppen The Right Sector.

I en gruppechat på Facebook skal soldaten ha lagt ut om sine egenskaper når det gjelder å lage bomber. En informant fra FBI var med i gruppechatten der soldaten også uttalte at han ønsket å finne flere radikale, og det ble diskutert planer om angrep i USA.

MÅL: Beto O'Rourke, som kjemper for å bli nominert til Demokratenes presidentkandidat, ble angivelig foreslått som et mål for et angrep i Texas. Foto: (NTB scanpix)

Blant annet et stort nyhetsnettverk og presidentkandidaten Beto O'Rourke ble foreslått som mål for angrepene.

Soldaten ble arrestert lørdag 21. september, og han skal ha innrømmet til FBI at han gir instruksjoner til folk på internett om hvordan man kan lage bomber.