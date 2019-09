Abid Raja: - Aldri min intensjon å koble Frp til nazismen

Onsdag er den omstridte Venstre-profilen tilbake i Norge.

Det har stormet rundt Abid Raja de siste dagene etter at han koblet «stinker» og «brun propaganda» til Frp.

Nå er han tilbake i Norge, etter å ha vært på komitereise i flere land i Afrika.

- Jeg ønsker å bygge broer med Frp, sier Raja til pressen.

Om ordbruken «brun propaganda» om Frp, sier han:

- Jeg har skrevet - og gjentar - at det aldri var min intensjon å koble dette til nazismen. Det klargjorde jeg i et Facebook-innlegg tirsdag.

Temaet engasjerer ham sterkt:

- Jeg har deltatt i denne verdidebatten, hvor jeg blant annet vil ta avstand fra Siv Jensens ordbruk, som «snikislamisering», som jeg mener er fremmedgjørende. Det tar jeg avstand fra.

- Støtter Trine 100 prosent

Raja ble også spurt om hans lederambisjoner i Venstre:

- Valgkomiteens leder har sagt at de skal gjøre et grundig arbeid og at vi kan spille inn gode navn. Jeg har sagt til Trine at hvis hun vil fortsette, støtter jeg 100 prosent bak henne.

- Jeg tror vi sammen kan gjenreise partiet.

Han legger ikke skjul på at han har ambisjoner om å få plass i Venstre-ledelsen.

Ny kronikk - rettet mot Erna

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja lovet før helgen mer «tydelig» tale og anklager Fremskrittspartiet for å fremme «brun propaganda».

I en ny kronikk i Aftenposten tirsdag skriver Raja at:

«Kjære statsminister, dette aksepterer jeg ikke. Nok er nok. Det stinker av Frps retorikk» - og konfronterte statsministeren direkte:

«Det er ingen anstendighet i Siv Jensen og Sylvi Listhaugs ordbruk. Hvilke verdier mener statsministeren at vi skal stå for?»

- Svært lei meg

Tirsdag ettermiddag skrev Venstre-politikeren på komitéreise i Afrika, i en Facebook-oppdatering at:

- Til de i Frp som er såret over det er jeg svært lei meg.

Raja la vekt på at det ikke var hans intensjon å trekke paralleller til Hitler og nazisme.

- Det var faktisk så fjernt for meg at jeg ikke klarte å se at den kom, skrev han.

Venstre-leder Trine Skei Grande ville ikke kommentere saken tirsdag, men avbrøt sin reise i Island for å bidra til å skape ro i rekkene.