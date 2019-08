Abid Raja: – Vi har ingen bompengekrise i Norge

Venstres finanspolitiske talsperson, Abid Raja, avfeier at det eksisterer en bompengekrise i Norge. Han sier Venstre ikke har noe å gi Frp i forhandlingene.

– Vi har ingenting å gi Frp i de forestående bompenge-forhandlingene. Hele vårt parti er samstemte om det, sier Raja til VG.

Han legger til at det eneste partiet har å tilby, er en bredere sosial profil på bompengene, og at det blir opp til Finansdepartementet å foreslå hvordan det kan gjøres.

Han forteller videre at bompenge-kritikerne i Frp bør be Siv Jensen jobbe med skattefradragsmulighet for barnefamilier med veldig dårlige råd. Det vil kunne få støtte i regjeringen, mener han.

Trafikkaos og kø

Raja har lite til overs for bompengepartiene og deres velgere. Han mener krav om å fjerne bommene er farlig politikk som vil gi trafikkaos, kø og store klimagassutslipp.

– Skal vi nå klimamålene, så må vi finansiere de store kollektivtrafikk-prosjektene, sier han.

Leder Frode Myrhol i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) sier til avisen at det er vanskelig å ta uttalelsen fra Raja på alvor.

– FNB ønsker å bidra til å utjevne de økende sosiale forskjellene Raja og hans regjeringskamerater har bidratt til de siste seks årene.

– Ikke en sak mellom Venstre og Frp

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) er leder i arbeids- og sosialkomiteen. I en innlegg på Facebook svarer han på Rajas utspill.

– Du har tydeligvis glemt folket du representerer på Stortinget. Vi to er utrolig privilegerte som får sitte på Stortinget der vi også har en god lønn. Allikevel merker jeg godt på lommeboken hvor dyrt bompenger er. Kan du da tenke deg hvor tøft det er for en lavtlønnet, trygdet eller pensjonist?, skriver Wiborg.

Samferdselsminister Jon Georg Dahle understreker at bompenge-saken ikke er en sak mellom Venstre og Frp.

– Det ser ut som om Raja gjør dette til en sak mellom Venstre og Frp. Det er det ikke. Det dreier seg om at bompengekostnadene er blitt for høye, sier han til VG.

